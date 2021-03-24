Анна Щербакова выйдет на лед ЧМ-2021 в Стокгольме. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 24 марта, в Стокгольме - первый день соревнований чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года. Свой первый прокат представят женщины. И у нашей команды поехал состав из трех прекрасных представительниц - Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева. Все они - фаворитки в битве за звание первой чемпионки мира по фигурному катанию после Алины Загитовой.

Уже определены стартовые номера фигуристок сборной России в короткой программе чемпионата мира. Елизавета Туктамышева выйдет на лед 28-й в 16:32 по Москве, Александра Трусова 34-й в 17:18, а Анна Щербакова будет 35-й и появится на льду в 17:24. Последней, 39-й, на льду в короткой программе будет кататься японка Рика Кихира.

Туктамышева спустя шесть лет - снова на чемпионате мира. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По итогам короткой программы будет определен список участниц произвольного выступления. Стартовые номера второго проката на ЧМ-2021 в Стокгольме будут определены по результатам жеребьевки, которая пройдет 24 марта. Медали у девушек будут разыграны в пятницу, 26 марта 2021 года.

Прямую трансляцию чемпионата мира по фигурному катанию в короткой программе у женщин можно посмотреть с 12:00 на сайте Первого канала. А с 16:05 - в прямом эфире Первого канала