Бизнесмены из Китая хотят повторить наш «Коктебель» в Поднебесной

Фото: Коктебель

Интересный факт: бутылка коньяка в Китае символ статуса. Преподнести напиток в качестве презента — широкий жест и синоним максимального почтения благодетелю. По данным Национального межпрофессионального бюро коньяка (базируется во Франции), за позапрошлый год в КНР импортировали 35,5 млн бутылок напитка из одноименной провинции.

Спрос продолжает расти, одна Франция удовлетворить его не в силах. Поэтому бизнес Поднебесной не просто ищет новых партнеров по всему миру, но и нацеливается на запуск своего производства.

«ПРОДУКЦИЯ ВЫСОКОГО КЛАССА»

В середине марта-2021 в Крым прилетела деловая делегация из Китайской Народной Республики. Бизнесмены Поднебесной разыскивают новые товары и успешные технологии, чтобы внедрять их у себя на родине.

— В Китае очень много потребителей, а в России много качественного товара. Главная задача нашего визита — расширить сотрудничество и приложить усилия чтобы крымские предприятия смогли найти свое место на рынке Китая, — цитирует представителей КНР «Южный региональный центр поддержки экспорта», который проводил круглый стол с азиатскими промышленниками.

Во время визита делегацию главным образом интересовало виноделие и производство коньяка. Производство и импорт первого напитка давно налажен. С благородными крепким алкоголем Китай только начинает знакомство. Поэтому фокус внимания явно акцентирован в эту сторону.

— Коньяк из Крыма может стать идеальным выбором для ценителей напитка из Китая. По климатическим условиям регионы очень близки, и соответственно близки вкусовые характеристики выпускаемого у нас напитка, — считают в крымском коньячном доме «Коктебель», представители которого общались с делегацией из Китая.

Фото: Коктебель

— Все, что мы сегодня пробовали, очень вкусно, и действительно видно, что продукция очень высокого класса, — рассказал гендиректор Пекинской экспортно-импортной торговой компании Чжао Кай после визита на крымские предприятия.

СТАРЕЙШЕЕ ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ

В «Коктебеле» уверены: партнеры из Китая заинтересованы в производстве по аутентичной технологии коньячного дома. Бизнесмены обещали, что уже в ближайшее время вернутся для обсуждения деталей возможных контрактов.

Закладывать дистиллят в дубовые бочки в Коктебеле начали в 1959 году. Таким образом в регионе было основано старейшее производство коньяка на территории современной России.

Напитки производителя берут медали на международных конкурсах с 1968 года. В копилке коньячного дома под сотню медалей и гран-при выставок как в России, так и за рубежом. Достижения получены как во времена советского производства, так и в новейшей истории.

Промышленное виноделие зародилось в Коктебеле в 1879 году. Сегодня при создании купажей коктебельские мастера соблюдают многолетние традиции и опыт предыдущих поколений. В хранилищах коньячного дома «Коктебель» около 3,5 тысяч бочек с высококачественными коньячными спиртами. Самые старые дистилляты заложены 60 лет назад.