Последние 10 лет неравенство усугубляется во всех странах по принципу «богатые богатеют, бедные беднеют» Фото: Shutterstock

Во время пандемии экономическое неравенство в мире растет еще стремительнее чем раньше, трубят все эксперты. Пока состояния долларовых миллиардеров бьют рекорды, бедные слои населения теряют последнюю работу и без того мизерные доходы. Почему так происходит? Чем грозит? И что с этим делать?

ТОП-МЕНЕДЖЕР vs ПРОСТОЙ РАБОТНИК

Этой тенденции уже много лет. Гендиректора и владельцы крупных бизнесов получают все больше, а зарплаты простых работников стоят на месте. Так, если в 1980-х руководитель компании получал примерно в 30 раз больше, чем простой работник, то теперь это соотношение выросло в 10 раз - до 1 к 300. И чем больше компания, тем выше пропорция. К примеру, простой сотрудник Макдоналдса получает в 3000 раз меньше, чем глава компании. Об этом говорится в недавнем докладе Американского исследовательского центра Pew.

- Последние 10 лет неравенство усугубляется во всех странах по принципу «богатые богатеют, бедные беднеют». Так, за последний год богатство самых богатых выросло на 12%, а бедные стали беднее на 11%, - утверждает Любовь Храпылина, директор научно-образовательного центра социального развития Института государственной службы и управления РАНХиГС.

Писатель, политик, депутат Госдумы первого созыва Евгений Гусаров высказывается по этому же поводу совсем не дипломатично:

- Соревнование по обеднению народов и масс, уничтожению среднего класса приняли хищническую форму. Эти процессы происходят одновременно по всему миру и по заданной формуле: средний класс загоняют в бедный класс, бедный в нищий, а нищий под «списание».

ПОЧЕМУ НЕРАВЕНСТВО - ЭТО ПЛОХО

По мнению либеральных экономистов, неравенство стимулирует людей лучше работать и стремиться больше зарабатывать. Увидел, что у соседа появилась хорошая машина - вот и захотелось его перещеголять. Но вопрос в справедливости распределения доходов. Одно дело - победить в равных условиях и при равных возможностях. И совсем другое - воспользоваться блатом или нелегальными методами. Тогда растущее неравенство становится тормозом для развития.

- Если ты предприниматель, выращиваешь свой бизнес, но в какой-то момент государство или группы с властным или силовым ресурсом его отбирают, это не стимулирует мотивацию действовать, рисковать и достигать. Так вместо экономики и бизнеса рождается симбиоз «ренты» и «промыслов», - считает Дмитрий Агеев, исполнительный директор Центра управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы Сколково. - У тех, кто стремится повысить свое благосостояние, должна быть уверенность, что есть возможности заработанное сохранить, что сохранение - только лишь вопрос собственных знаний, смекалки, профессионализма.

По мнению экспертов, слишком большая разница между богатыми и бедными провоцирует недовольство в обществе. В таких условиях сложно рассчитывать на высокий экономический рост. Поэтому, как и во всем, здесь нужна мера. А задача государства - найти нужный баланс.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Побочных последствий у растущего неравенства много. Бедные люди меньше живут, а у их детей меньше возможностей, чтобы получить хорошее образование. Уникумы есть везде, но это стандартные исключения из правила. Выпускники Гарварда (год обучения там стоит $40 - 60 тыс.), как правило, зарабатывают больше тех, кто учился в провинциальном российском вузе.

- Неравенство в производительных способностях «завязано» на неравенство в доступе к получению навыков, и в этом смысле - к качественному образованию, формальному и неформальному, начиная с раннего детского возраста. Здесь есть как социальные барьеры, так и территориально-географические, - считает Ирина Денисова, профессор Российской экономической школы.

По ее словам, чтобы преодолеть неравенство, нужно обеспечить равные возможностей в получении образования и поддержания здоровья. При этом технологии могут как сгладить неравенство, так и наоборот - усилить его.

- Современная технологическая революция ведет к так называемой поляризации рабочих мест на рынке труда - вытеснению многих видов деятельности и профессий в «середке» распределения зарплат, и повышению долей квалифицированных и высокооплачиваемых работников, с одной стороны, и неквалифицированных и низкооплачиваемых работников, с другой. Это дополнительный риск увеличения неравенства, - говорит Денисова.

Наглядно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

МОДНО. СТИЛЬНО. ПРОГРЕССИВНО.

Главный способ борьбы с неравенством - увеличение налогов на богатых людей. То есть, введение прогрессивной шкалы. Тогда богатые будут платить больше, чем бедные.

Но здесь есть два важных правила. Первое - лестница должна быть многоступенчатой. То есть, с одной суммы платишь один налог, с превышения - другой. Чтобы не получилось так, что переходить на более высокий уровень было невыгодно.

Второе - плавность повышения. Вводить сразу 60 или 80% на доходы сверхбогатых людей (как это когда-то сделали во Франции) - значит, спровоцировать их бегство в другие юрисдикции. Вспомните Жерара Депардье с его пропиской в Саранске. Но если повышать планку постепенно, то большинству богатых людей будет проще смириться с более высоким платежом в пользу государства, чем придумывать кривые схемы получения дохода.

- Введение прогрессивной шкалы, вероятно, снизит социальное раздражение по отношению к богатым. Но, насколько это повлияет на доходы государства, зависит от способностей собрать такие налоги, не допустить серых, черных и прочих схем, - считает Любовь Храпылина.

НЕ ТОЛЬКО ДОХОДЫ, НО И ИМУЩЕСТВО

Примечательно, что лишь в 27 странах мира применяется плоская шкала подоходного налога, как в России. В свое время она помогла нам увеличить собираемость денег в бюджет. Но сейчас эта схема явно устарела, считают многие эксперты. С 1 января этого года в России после многолетних дебатов все-таки вернулась прогрессивная шкала налогообложения. Доходы свыше 5 млн рублей в год теперь облагаются не 13%, а 15-процентным налогом. Государство планирует собрать за счет этого дополнительно 60 млрд рублей. И пока никто из богатеев не убежал.

- Налоги на доходы физлиц сильнее других сокращают уровень неравенства, - говорится в недавнем докладе Международного валютного фонда (МВФ). - При этом в странах мира усиливаются дебаты о том, что нужно увеличивать не только подоходный налог, но и имущественные налоги. В первую очередь, налоги на роскошь, на недвижимость - особенно, если это не единственное жилье.

Речь, конечно, не идет о том, чтобы все отнять и поделить. Скорее, немного отщипнуть и перераспределить. Иначе мировая экономическая система может просто рухнуть.

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