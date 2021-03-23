«Ощущение, что все – приплыли»: Кудрявцева рассказала, из-за чего угодила в реанимацию

Лега Кудрявцева попала в больницу. Фото: кадр видео.

Лера Кудрявцева минувшим вечером была срочно госпитализирована. В разгар съемок в телецентре «Останкино» телеведущая почувствовала себя плохо, и коллеги вызвали ей скорую. Звезду программы «Секрет на миллион» увезли в ФГБУ «Клиническая больница №1». Проведя ночь в реанимации, 49-летняя Лера вышла на связь с поклонниками в Инстаграме и рассказала, что с ней произошло.

К счастью, ничего серьезного с телеведущей не случилось: виной сбоя своего организма Кудрявцева называет стресс и банальное переутомление. Однако симптомы были настолько серьезными – боль в груди, затрудненное дыхание, что коллеги Леры решили: у нее может быть инфаркт или инсульт.

- Короче дело было так . Вчера на съёмках стало хреновенько, дышать тяжело - боль в груди, туман в голове . Увезли на скорой. Ехать с мигалками - тот ещё стресс и ощущение, что все – приплыли, - написала Лера. - По итогу всех обследований здорова (ну если можно в наше время быть здоровым ), но в принципе ничего критичного. Нервы, стресс, мало отдыха - типа того. На этом фоне сбой даёт физика, ну и ещё моя чёртова мнительность и тревожность.

Лера вышла с поклонниками на связь из больничной палаты. Фото: кадр видео.

Лера рассказала, что медики проверили ее сердце и сделали компьютерную томографию легких. Телеведущая так же сообщила, что не падала в обморок на съемках, как писали интернет-СМИ.

- Мне стало трудно дышать, и в грудине заболело, я дико перепугалась, но в обморок я не падала, - рассказала Кудрявцева.

Поклонники в комментариях советуют Лере больше отдыхать и пишут, что такие симптомы могут быть последствиями коронавируса. Этот год для телеведущей с самого начала стал проблемным в плане здоровья. Лера переболела ковидом в январские каникулы, после того, как сводила двухлетнюю дочь Машу на новогоднюю елку. Болезнь настигла звезду совершенно неожиданно, ей даже пришлось отменить долгожданный отпуск в Дубаи. У Кудрявцевой несколько дней держалась высокая температура, она самоизолировалась от всех родных в московской квартире, уехав из загородного дома. Коронавирусом переболела и маленькая Маша.

Едва Лера оправилась после коронавируса, как ее настигла новая беда: она упала с лестницы и сломала крестец. Телеведущая так же получила серьезное сотрясение мозга, поскольку сильно ударилась головой об стену. В этот момент Лера была с Машей, ее мужа, хоккеиста Игоря Макарова, не было дома. У телеведущей под рукой не было телефона. Она почти час пролежала на спине, испытывая дикую боль, пока Игорь не пришел домой и не вызвал скорую.

Оказалось, у Леры был сломан крестец в трех местах. Почти две недели она не могла ходить и передвигалась только в инвалидной коляске.