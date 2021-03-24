Высоцкий, Гагарин, Райкин: россияне назвали кумиров жизни

Вопрос дня: А кто был вашим кумиром по жизни? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Богдан БЕЗПАЛЬКО, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ:

- Не кумир, но великий для меня - князь Довмонт Псковский, которого незаслуженно забыли на фоне Александра Невского. Уважение испытываю к Ивану III и Михаилу Ломоносову - они создали государство и науку. Считаю героями генералов Михаила Скобелева и Алексея Брусилова.

Семен АЛЬТОВ, сатирик:

- Аркадий Райкин. Он был гением, а это не то же самое, что кумир. И ничего лучше в литературе не знаю, чем «Мастер и Маргарита», считать ли мне Булгакова своим кумиром?

Алексей ГЛЫЗИН, музыкант:

- Кумиры детства моего - Юрий Гагарин, Владимир Высоцкий. И мама моя Серафима Алексеевна. Она стала моим первым кумиром и всю жизнь им была. И люди, сделавшие великим СССР, например Сергей Королев.

Роксана БАБАЯН, народная артистка России:

- Герои, которые ушли, кумиры ли они? Они все большие персоны. Вроде Константина Орбеляна, руководителя Государственного эстрадного оркестра Армении. Мне везло на героев. А сегодня, когда говорим о героях и кумирах, это те медики, что отдали свои судьбы за людей в пандемию. Они поменяли наше восприятие ценности жизни. Может, Господь встряхнул это одеяло, чтобы люди очнулись наконец.

Марк РУДИНШТЕЙН, продюсер:

- Назвать ли кумиром человека, интересовавшегося кинематографом, но великого в другом - академика Дмитрия Лихачева? Это человек-совесть. Я верил всему, что он говорил. И внимательно следил за всем, что он делал. И ощущал изменения в русской культуре и языке. И еще для меня академик Андрей Сахаров - несомненный кумир.

Иван ДУШАРИН, вице-президент Федерации альпинизма, «Снежный барс»:

- Тренера в начале моей спортивной деятельности, которого я сравниваю с моим отцом, это Святозар Владимирович Королев, могу назвать не кумиром, но настоящим учителем. Это простой российский преподаватель, который не растил из нас выдающихся спортсменов, но формировал людей, и это ему удавалось. С ним я начал заниматься альпинизмом в 1964 году, и мы до сих пор дружим с теми ребятами. А наш учитель заложил главное в наши судьбы - человеческое отношение и упорство.