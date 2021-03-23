Директор без подчиненных: Принц Гарри все-таки устроился на работу

Больше года принц сидел без работы Фото: REUTERS

Младший внук британской королевы Елизаветы II принц Гарри спустя больше года после официального ухода из королевской семьи устроился на официальную работу. Мятежного сына принцессы Дианы, которого увезла в США супруга, американка Меган Маркл, приютил модный калифорнийский стартап BetterUp. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

36-летний Гарри (да, уже не так уж и молод) сходу получил в компании должность директора. В его зоне ответственности проработка стратегии, благотворительные проекты и публичные выступления от имени BetterUp. Похоже, калифорнийцы просто взяли на ставку известную личность, которая должна будет торговать лицом, продвигая бренд.

Это косвенно подтверждает в беседе с The Wall Street Journal и глава BetterUp Алекси Робишо. Он обмолвился журналистам, что руководить Гарри никем не будет, даром что директор. Зато на совещания руководства пустят без проблем.

Объяснить, чем занимается компания BetterUp, прямо скажем, непросто. На сайте конторы говорится, что ее специалисты оказывают услуги по таким направлениям как наставничество, коучинг и консультирование. Объясняют, короче, богатым людям за их деньги, как им правильно — и более качественно - жить.

- Коучинг дает нескончаемые возможности для развития человека, повышает осознанность и делает жизнь лучше во всех аспектах, - цитирует Гарри WSJ.

Нельзя не отметить, что больше года до этого принц сидел без работы. Впрочем, не думаем, что он сильно страдал от этого. Напомним, Гарри и Меган заявили, что им слишком уж тяжело живется в качестве членов британской королевской семьи под непрерывным наблюдением папарации, поэтому они официально сложили с себя все полномочия и отбыли в США. Тут их завалили предложениями, у звездной пары есть контракты на производство шоу, документалок и подкастов. Деньги выплачены, а вот рейтинговых проектов от Гарри и Меган пока не видно.

Возможно, в новой должности Гарри сможет раскрыться и как борец с расизмом. По крайней мере, он помогал пережить косые взгляды супруге. В недавнем скандальном интервью Опре Уинфри, который уже назвали самым сокрушительным ударом по британской монархии, Меган Маркл, наполовину афроамериканка, предельно откровенно рассказала, как столкнулась с расизмом в королевской семье. Мол, некоторых родственников со стороны мужа очень уж интересовало, не будет ли их сын Арчи слишком смуглым. Гарри во время этого разговора сидел рядом и согласно кивал. Как будто репетировал заседание совета директоров в своей новой компании.

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