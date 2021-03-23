Василиса Володина призналась, почему на самом деле ушла из "Давай поженимся!"

Василиса Володина заявила, что уход из шоу "Давай поженимся!" был для нее тяжелым решением

Василиса Володина год назад покинула кресло соведущей шоу "Давай поженимся!". Многие телезрители тогда гадали, что же произошло. Кто-то предполагал, что блондинка в пух и прах разругалась с Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой, кто-то называл проблемы со здоровьем у звезды экрана. Сама Василиса истинных причин не называла. Более того, она предполагала, что ее отсутствие будет временным. На днях Володина сделала откровенное признание.

Василиса Володина заявила, что уход из шоу "Давай поженимся!" был для нее тяжелым решением. Вместе с Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой она проработала в передаче больше десяти лет.

Однако страх заболеть коронавирусом был настолько велик, что Василиса приняла волевое решение. "Я поняла, что у меня очень высокие риски переболеть тяжело, вплоть до всяких нехороших исходов. Особенно с учетом экстремальных условий, в которых снимается «Давай поженимся!» - на холодном заводе", - сообщила блондинка.

Как раз перед уходом из шоу она тяжело заболела - кашель не проходил полгода. "Решила, что еще одно бронхо-легочное будет совсем некстати. Плюс пожилые родители, а их четыре человека. Я попросила дать мне возможность две недели выходить онлайн. Мне ее не дали. Не понимаю, как «Доброе утро», например, может меня снимать онлайн или «Модный приговор», а «Давай поженимся!» - нет", - удивляется она.

Настоящим шоком для Володиной стала госпитализация Александра Васильева. "Я должна была выходить на съемки 4 апреля, а 3-го там снимался «Модный приговор». Мы гримерку делим с Александром Васильевым, который сразу после съемок уехал в Коммунарку. Он болел вместе с Надеждой Бабкиной. После Александра в гримерку должна была заехать я. Болезнь, словно приперла к углу и сказала: «Кошелек или жизнь?». Я выбрала жизнь, а кто-то - кошелек", - поделилась 46-летняя телезвезда в очередном выпуске YouTube-шоу "Стрелец-молодец".

Астролог признается, что скучает по программе. Но думает, что уже не вернется в эфир "Давай поженимся!". "Это же вызов был: представляете, уйти! А они там себя чувствуют как на передовой, будто страну от фрицев защищают. Я без сарказма говорю. Каждый делает свой выбор. Я пошла на это с болью в сердце. Понимаю, что мне не хотелось подводить команду, потому что это работа для людей", - едва сдерживая слезы сказала Василиса.