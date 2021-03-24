Сборная России начинает свои выступления в 2021 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в среду, 24 марта, футболисты сборной России проведут свой первый официальный матч в календарном 2021 году. Команда Станислава Черчесова в гостях сыграет против Мальты встречу отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Именно с этого поединка начнется путь нашей дружины в Катар.

Состав сборной России на матч с Мальтой был назван довольно давно и пока что в нем нет сильных потерь. В том числе и из-за коронавируса. Команда прилетела накануне на игру с мальтийцами в боевом составе - Дзюба, Соболев, Головин готовы к встрече с крепким соперником. Так что прогноз на поединок в Та-Кали - самый благоприятный.

Матч Мальта - Россия вечером 24 марта 2021 года пройдет в деревне Та-Кали на Национальном стадионе. И уже решен вопрос с тем, какой канал покажет предстоящую встречу отборочного турнира ЧМ-2022.

Посмотреть матч Мальта - Россия можно будет вечером 24 марта, начиная с 22:45 по московскому времени, в прямом эфире Первого канала.