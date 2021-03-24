Сергей Лавров: На западном фронте пока без перемен, а отношения с Востоком активно развиваем

Сергей Лавров посетил с визитом Китай Фото: REUTERS

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С КИТАЕМ И ЕВРОПОЙ

- Китай - наш добрый сосед, Европейский союз - тоже. Всегда были заинтересованы в продвижении отношений по всем азимутам. Европа эти отношения разорвала, разрушив все механизмы, создаваемые многие годы... Это объективно ведет к тому, что сотрудничество России с Китаем развивается быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами. Подчеркну, с ЕС как с организацией отношений нет. Вся инфраструктура уничтожена односторонними решениями Брюсселя. Если и когда со стороны европейцев будет сочтено целесообразным устранить эту аномалию в контактах со своим крупнейшим соседом, будем готовы на основе равноправия и поиска баланса интересов наращивать отношения.

О САНКЦИЯХ ЗАПАДА

- У нас с Китаем единое понимание неприемлемости подобного рода методов в международной жизни... США, Европа и Запад в целом, по сути дела, подменяют дипломатию, искусство которой они утрачивают, этими шагами по навязыванию всем другим своих правил. По их мнению, они должны лежать в основе миропорядка, а не международное право.

О ПОСТЕПЕННОМ ОТКАЗЕ ОТ ДОЛЛАРА

- Уже не один год стараемся все большую долю товарооборота (между РФ и КНР. - Ред.) переводить на расчеты в национальных валютах. Соответствующий механизм есть, достаточно успешно работает. В торговле с другими крупными партнерами тоже переходим на национальную валюту... Это веление времени.

О ВАКЦИНАХ ПРОТИВ КОВИДА

- С самого начала пандемии Россия и Китай являли собой образец открытости, сотрудничества, взаимопомощи. Это взаимодействие продолжается, в том числе в сфере производства и распространения вакцин. Президент России... четко высказался за то, чтобы в этих вопросах все руководствовались интересами спасения жизней, а не геополитическими и не коммерческими подходами к преодолению конкуренции. Это абсолютно необходимо помнить всем, в том числе нашим партнерам на Западе, которые пытаются выставить Россию и Китай в качестве авантюристов на ниве «вакцинной дипломатии». Это не соответствует действительности.