Для Игоря Талькова пишут жития, а у Аллы Пугачевой просят разрешить весну

И Киркорова, и Пугачеву поклонники порой ставят в абсолютно дикие ситуации. Фото: Евгения ГУСЕВА

Восторгаться работами творческих людей можно и нужно, но многим этого мало: экзальтированные поклонники готовы в буквальном смысле носить кумиров на руках. Порой даже заходит речь о канонизации идолов - почти как во времена язычества. «Комсомолка» вспоминает самые дикие примеры того, как всенародная любовь не вдохновляет, а душит сектантским напором.

Ценители творчества Примадонны уверены: если Алла Борисовна не разрешит весну, она и не начнется. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Разреши весну, Алла!

Алла Пугачева на публике появляется довольно редко, но армия «алламанов» (движение «АллаМаниЯ» - международное, у него даже гимн есть) не унывает. В начале марта фанаты Пугачевой пришли под окна замка певицы в деревне Грязь просить... разрешения начать весну. Группа взрослых людей с желтыми тюльпанами собралась возле замка, и вскоре началась своеобразная литургия.

Алла Борисовна. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Во время Пасхи православные хором восклицают: «Христос Воскресе! Воистину Воскресе!», а «алламаны» вместе с певицей кричали: «Весну разрешаем!» Тоже трижды, как во время богослужения. Алла Борисовна протягивала руки к фанатам, почти как понтифик на площади Святого Петра. Приехавшие со всей России обожатели скандировали программную речовку: «Алла Пугачева - бог наш и кумир, она своим искусством завоевала мир!» А затем затянули: «У подножья замка стоим, Алла снова всех нас вдохновляет, разреши весну, давай скорей, видишь наши радостные лица?»

Пугачева благословила пришедших и удалилась. «Служба» длилась не более трех минут.

В комментариях к посвященному сей странной церемонии видеоролику не все разделяют эйфорию фанатов: «Холопы на поклон пришли к императрице», «Смахивает на секту» и т. д.

Оказывается, этот праздник - традиция. Каждый год в первое воскресенье марта Пугачева «разрешает весну». День желтых цветов она придумала сама - в этот день принято дарить на улице желтые цветы прохожим. Ну и приносить певице букеты, чтобы она объявила начало весны.

Еще веселее становится, когда в дело вступают фанаты «вражеских» группировок. Так, в 2003 году гипсовый памятник Пугачевой, установленный в Москве во дворе ее дома, был украден. Ходили слухи, что это дело рук поклонников Софии Ротару. В 2011 году в Ялте, где на местной «Аллее звезд» имелась плитка с именем Примадонны, эту плитку похитили - то ли фанаты (на память), то ли ненавистники.

ЗАПЕВАЙ!

Официальный гимн фанатов Пугачевой

Долго тянется наша дорога

Параллельно с Твоею судьбой.

На земле нас таких

очень много,

Что болеют душою Тобой.

Ты, дающая силу и счастье,

Раскрываешь нам

мудрости дверь,

Защищаешь

от бед и ненастья,

Мы, как птицы в полете -

поверь!

Мы летаем, летаем, летаем,

Переполнены светом глаза.

Ведь в эпоху великую Аллы

Посчастливилось жить нам,

друзья!

Филипп Киркоров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Торт и недвижимость для Киркорова

В 2019 году пенсионерка из Ульяновска переписала на Филиппа квартиру. Пожилая женщина мотивировала это тем, что ее мама хотела сделать такой подарок Филиппу Бедросовичу, но не успела. Поэтому фанатка Киркорова во втором поколении оформила дарственную на певца и выехала из помещения.

В 2016 году мать десятерых детей (!) из Новосибирска влезла в долги, чтобы порадовать любимого артиста. Она призналась, что 28 лет мечтала попасть на концерт кумира, поэтому пошла в банк за кредитом на билет и огромный торт для Киркорова. После вручения подарка адекватность женщины начали проверять местные органы опеки, ведь на ней числится задолженность по услугам ЖКХ, а младшие дети в семье, как заявила их старшая сестра, голодают, пока мама ходит по концертам.

Увы, иногда фанатичная любовь выходит за рамки психической нормы и приводит к трагическим последствиям. Татьяна Пушина из Харькова более 30 лет (!) преследует Киркорова на концертах и раздает интервью, уверяя, что является тайной женой артиста. Даже фото из «семейного альбома» есть: неуклюже прифотошопленный Филипп с кулечком на руках и Татьяна тридцатилетней давности рядом с ним. Экстравагантная дама караулит Киркорова на выступлениях и иногда даже выбегает на сцену, чтобы поцеловать звезду и предложить что-то очень личное - например, помыть его в джакузи.

Светлана Сафиева изрядно удивила Филиппа, заявив тележурналистам, что беременна от него тройней. Фото: «Россия 1»

Другой случай, еще более печальный, связан со Светланой Сафиевой из Москвы. Не самая бедная женщина с элитной недвижимостью в центре Москвы в 2018 году пришла к Андрею Малахову рассказать о том, что беременна от Киркорова...тройней! И ждет от него 200 тысяч долларов (14,9 миллиона рублей) на содержание и выхаживание малышей. Она и правда выглядела женщиной в положении, только вот врачи выяснили, что у Светланы довольно редкий синдром ложной беременности (то есть никакого плода нет). И Филипп Бедросович, разумеется, к этому отношения не имеет. Женщина всерьез верила, что ждет детей от кумира. Не сумев пережить потрясения и общественного осуждения, Сафиева два года назад скончалась после инсульта.

Игорь Тальков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

День святого Игоря Талькова

Трагическая (пусть и ставшая, по сути, результатом бытовой разборки) гибель Игоря Талькова и «пророческий» потенциал его шлягеров типа «Я вернусь» не могли не отразиться на мировоззрении фанатов. Из Игоря сделали сакральную жертву, икону, культовую фигуру борца с теми, у кого вместо лиц, как он пел, «квадратные совки». Одним лишь памятником артисту в его родном Щекине (Тульская область) не обошлось. Начали появляться «жития» Талькова и даже самопальные акафисты - специальные именные молитвы, посвященные «славному сыну Российской земли, страстотерпцу и мученику Игорю Талькову». В них артист предстает искупителем и «избранной жертвой благоуханной за грехи народа российского». Удивительным образом этот любительский элемент канонизации попал в официальные церковные лавки храмов Тульской епархии. После чего религиоведы назвали это событие «опасным курьезом», а протодиакон Андрей Кураев и вовсе сравнил философию Талькова с оккультизмом.

Поклонники Талькова объявили его мучеником и страстотерпцем.

День убийства артиста - 6 октября 1991 года - фанаты до сих пор считают днем святого Игоря Талькова. Про смерть Талькова вскоре после его гибели был снят фильм «Операция «Люцифер», в котором появились многие, с кем Тальков снимался в детективе «За последней чертой» (1991).