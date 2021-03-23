Перед смертью упекли в дом престарелых: всплыли скандальные подробности с наследством актрисы Лидии Смирновой

Последние годы актриса коротала в забвении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса Лидия Смирнова долгие годы жила в квартире на 13-м этаже знаменитого дома-высотки на Котельнической набережной. Гостям она непременно показывала свою знаменитую коллекцию кукол в национальных костюмах. Бывали в ее доме и юрист Михаил Цивин и его жена, актриса Наталья Дрожжина, которых вдова Алексея Баталова обвинила в афере с наследством знаменитого актера. В 2000-х годах, когда Лидия Николаевна тяжело заболела, Цивин и Дрожжина стали ее опекать, нашли ей домработницу. Актриса долгое время лечилась по больницам, потом много времени проводила в доме престарелых. А не так давно разразился скандал.

Лидия Смирнова умерла в 2007 году после тяжелой болезни. Последние годы актриса коротала в забвении сначала в своей шикарной квартире в центре Москвы. А потом, когда слегла, ее и вовсе упекли в подмосковный дом престарелых. Звезда фильмов "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", "Женитьба Бальзаминова", "Деревенский детектив", "Анискин и Фантомас", "Карнавал" похоронена в Москве на Введенском кладбище.

А через 13 лет после ухода артистки из жизни разразится жуткий скандал с ее наследством. Откуда ни возьмись объявилась женщина, называющая себя сестрой Смирновой. Она обвинила адвоката Михаила Цивина и актрису Наталью Дрожжину в афере с квартирой знаменитости. Наталья Смиронова-Ткаченко хочет отсудить элитные апартаменты Лидии Николаевны. Мол, имеет право, так как является родственницей. Но до недавнего времени было известно, что у Смирновой из родственников была лишь внучатая племянница Марина. Она как раз и ухаживала за немощной Лидией Николаевной.

После смерти актрисы квартира на Котельнической набережной досталась именно Марине. Актриса также оставила племяннице все свои банковские счета, наличные деньги и украшения. Но Смирнова-Ткаченко почему-то решала, что богатое наследство Смирновой могли прибрать к рукам Дрожжина и Цивин. Мол, они были близки со Смирновой. Смирнова-Ткаченко предъявила скандально известным супругам претензии. Впрочем, те лихо отшили странную пенсионерку. "Вы разбирайтесь с чужими людьми! Вы оскорбили меня и мою жену. Я не подаю в суд на вас за клевету только из-за вашего возраста и больной головы", - сказал, как отрезал, Михаил.

Смирнова-Ткаченко просто так отступать не намерена. Ведь на кону - десятки миллионов.

По ее словам, Марина продала апартаменты в центре Москвы. Причем Смирнова-Ткаченко уверена, деньги от продажи роскошной недвижимости в итоге достались Цивину и Дрожжиной. "Я не понимаю, почему квартира досталась чужим людям. Сестра провела последние дни жизни в доме престарелых в одиночестве", - сокрушалась Смирнова-Ткаченко в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

Что касается Цивина, то ранее в одном из интервью он делился подробностями о Смирновой. "С Лидочкой - так я называл Смирнову, а она меня Мишико, - мы дружили многие годы, заботились о ее здоровье. Например, когда у Лидочки начались проблемы с глазами, привозили к ней домой хорошего офтальмолога - дочь знаменитого Святослава Федорова. Когда в доме отдыха у Лидочки случился инсульт и ее доставили в деревенскую больницу, именно я приехал к ней, чтобы перевезти в Москву, в Боткинскую… Моя супруга нашла ей хорошую домработницу. Оплачивал помощницу Театр киноактера, где Лидия Николаевна работала", - делился юрист.

Рассказал он и о встрече со Смирновой-Ткаченко. По его словам, женщина внезапно приехала из Красноярского края, назвалась родственницей Лидии Николаевны. А не так давно она прислали ему и его жене странное письмо, в котором обвинила в афере с жилплощадью Смирновой. "Пришло время исправлять свои грехи, - писала бойкая пенсионерка. - Если вы запустили свои интересы в дела Лидии Смирновой, исправьте кривое на ровное и красивое. Храни вас бог, вразумления вам".

Однако, по словам Цивина, ни он, ни Дрожжина никакого отношения к тому, чем владела Лидия Николаевна, никогда никакого отношения не имели.