Луиза Саксонская: Наивны те, кто завидует коронованным особам

Принцесса Луиза стала женой принца Саксонии Фридриха-Августа, которому она родила семерых детей. Фото: Wikimedia Commons

Недавно много шума наделало интервью принца Гарри и его супруги герцогини Меган Маркл, раскритиковавших отношения в королевской семье. О нравах при дворе откровенничала в свое время еще принцесса Луиза Саксонская. Она, дочь австрийского герцога, вышедшая замуж за наследного принца Саксонии Фридриха-Августа, вошла в мировую историю как одна из самых скандальных принцесс.

В 1902 году она отважилась тайно бежать от мужа, сына короля Саксонии Георга. Все газеты мира писали, что она бросила супруга и шестерых детей, уехав из дворца с учителем своих отпрысков, французом Андре Гироном, беременной седьмым ребенком. Скандал получился на всю Европу. Родившаяся дочь, Анна-Моника, получила сразу двух отцов. Ее признал своей Андре Гирон, а Фридрих Август позже добился, чтобы принцессу отдали ему, считая ее родной. 1 февраля 1903 года Луиза развелась с наследным принцем Фридрихом-Августом. Позже Луиза вновь вышла замуж и написала мемуары, в которых рассказала свою версию того, что случилось в ее жизни.

Ее воспоминания «История моей жизни» переведены на русский язык. С разрешения издательства «Центрполиграф» публикуем фрагменты.

Детство

Я родилась в имперском замке Зальцбурга. Моим отцом был Фердинанд IV, великий герцог Тосканский, а матерью - принцесса Алиса Пармская. Сам Зальцбург - скучный городок, но во сто крат скучнее была жизнь во дворце. Как мне надоело слушать: «Не садитесь таким образом в карету» или «Если вы хотите стать королевой, никогда не входите в комнату так, как вы… учитесь хладнокровию». Нас воспитывали не для самих себя, но для того, чтобы мы жили на глазах у всего мира. Нам не полагалось обладать ярко выраженной индивидуальностью или демонстрировать эмоции. Мы жили, как в монастыре. С раннего детства я понимала: во дворце широко распространены зависть, ненависть и злоба.

Тони Ааро, «Портрет короля Фридриха Августа III Саксонского в парадной форме и орденах», 1912 г.

Унылый брак

К счастью для многих принцесс, их внешность, в общем, не имеет особого значения. Вероисповедание и крепкое здоровье, необходимое для будущего материнства, - вот главные составляющие будущего брака. Принц Фридрих-Август сделал мне официальное предложение. В то время, когда я вышла замуж, правителями Саксонии были король Альберт и его жена королева Карола. Король был очень добр и хорошо относился ко мне. Моим свекром стал единственный брат короля, вдовец, принц Георг Саксонский.

Я резко отличалась от новых родственников. Любое проявление независимости с моей стороны наталкивалось на недоверие и гнев; думаю, все мои родственники, за исключением Фридриха-Августа, могли бы повторить то, что сказал мой свекор в один из первых дней: «Жаль, что ты попала в нашу семью, потому что ты никогда не станешь одной из нас». Всякий раз, как я пыталась вести себя естественно, меня сразу же подавляла семья мужа. И хотя Фридрих-Август был очень хорошим товарищем, ему так и не удалось преодолеть детского страха перед отцом.

Интриги

Из Сибилленорта позвонили с известием о кончине короля Альберта. У входа нас ждал мой свекор; меня потрясли его довольный вид и торжествующая улыбка. Король Альберт лежал на кровати,

красивый и безмятежный... Мой свекор наслаждался своим новым статусом. Пока мы ждали кофе, он повернулся к нам и хрипло произнес:

- Одному небу известно, как долго я ждал того дня, когда стану королем; не скрою, мне надоело ждать. Я бы сделал тебя регентом, Фридрих-Август, но ты бесполезное создание. Ну а вам, Луиза, лучше понять, что, перед тем как вы станете королевой, вам многое предстоит сделать.

Это вызвало у меня тошноту. Ведь не прошло и двенадцати часов с тех пор, как умер прежний король!

Сумасшедший дом

Мои враги сознавали, что я обладаю большим влиянием на мужа. После смерти короля Альберта, который всегда относился ко мне по-доброму, мое положение при дворе стало невыносимым. Мой свекор понимал, что его здоровье ухудшается. Перед смертью он решил избавиться от меня. Свекор не стал ходить вокруг да около и сказал: «Луиза, мне более невыносимо иметь вас своей невесткой. Вы не нравитесь мне лично, никогда не нравились, и… одним словом, я намерен вас удалить. Вы выполнили свое предназначение, то есть произвели на свет принцев, которые продолжат наш род. Поэтому мне вы больше не нужны. Сейчас, Луиза, я скажу вам то, что думал о вас всегда. Вы безумны, и я лично позабочусь о том, чтобы вас оградили от последствий ваших поступков».

Для меня не оставалось иного выхода, кроме бегства. Мне даже захотелось положить конец всем бедам, покончив с собой, но в следующий миг я вспомнила о том, что была в положении, и ужасное стремление прошло. Наконец я приняла отчаянное решение, которое имело катастрофические последствия. Мне показалось, что я нашла единственный выход из того тупика, в который меня загнали. Я как будто услышала слова: «Скомпрометируй себя!» Я вспомнила о человеке, который также пострадал из-за дружбы со мной (после любовных сплетен был изгнан). Я имею в виду господина

Гирона (гувернера детей), который в тот момент представлялся мне единственной надеждой на спасение от свекра и ужасов клиники для душевнобольных.

15 октября 1904 года после долгих страданий умер мой свекор. Я всегда надеялась: как только мой муж станет королем Саксонии, он освободится от влияния своего окружения, и меня ждут лучшие дни. Увы! Я испытала горькое разочарование и поняла, что мне придется планировать одинокое будущее.

В 1907 году Луиза вышла замуж во второй раз - за композитора Энрико Тозелли. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ПОБЕГА

Второе замужество и восьмой ребенок

После того как сбежавшая из Дрездена Луиза родила седьмого ребенка, дочку у нее пытались забрать, но та надеялась на возобновление отношений с бывшим мужем. Однако он, став королем, послушался советчиков, королевских министров, и не встречался с беглянкой. Не подпускали ее и к детям. Луиза в 1904 году перебралась во Флоренцию. Саксонский двор регулярно требовал отдать им на воспитание Анну-Монику. Луиза согласилась за увеличение содержания с 30 до 40 тысяч марок, но передачу маленькой принцессы отложила.

В 1907 году она вышла замуж за композитора Энрико Тозелли, которого многие критиковали: мол, выбрал скандальную особу, старше на 12 лет, уже родившую семерых детей. Из-за этого союза гастроли Тозелли сопровождали пересуды. Но и Луиза пострадала. Ее второй брак сильно рассердил императора Франца-Иосифа. Он лишил ее всех титулов и званий, и она больше не входила в императорскую семью. В мае 1908 года Луиза родила композитору сына Карло Эмануэле Филиберто. А через два года супруги начали долгий бракоразводный процесс. После развода сын остался с отцом.

После второго развода Луизы принцесса Анна Пия переехала от матери в Дрезден к отцу. Луиза тоже пыталась вернуться в Дрезден, но королевские министры ей препятствовали. В итоге она добилась разрешения видеться с детьми. Ее бывший первый муж больше не женился, так как католическая церковь не признает развод. После падения монархии в Австрии в 1918 году Луиза переехала в Брюссель, где жила довольно скромно. Скончалась в Брюсселе в 1947 году в возрасте 76 лет.