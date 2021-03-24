Ивлеева погуляла на 8 млн, а Бородина - всего на 3: сколько звезды тратят на вечеринки

Настя Ивлеева устроила "лучшую тусовку года". Фото: Persona Stars

Пожалуй, самой шикарной светской вечеринкой за последнее время стало празднование юбилея Анастасии Ивлеевой. Блогер и ведущая «Орла и решки», которой 8 марта исполнилось 30 лет, устроила гулянку, где веселились 170 известных гостей разных поколений и музыкальных направлений - от Аллы Пугачевой до Дани Милохина. Мы подсчитали затраты на этот праздник и сравнили их с прайсом других мартовских звездных гулянок.

В числе прочих Настю пришли поздравить Даня Милохин, Алла Пугачева, Максим Галкин и Ксения Собчак. Фото: Instagram.com

30-летие Насти Ивлеевой - от 8 млн руб.

«Я отвечаю - это лучшая тусовка года! - не скрывает эмоций Ивлеева. - И все дорогие гости мне об этом сказали!». Главное отличие этой вечеринки от других тусовок в том, что Настя принципиально отказалась от бартера и платила за все сама. Ивлеева за аренду помещения ресторана «Прага» отдала миллион. В «Праге» на Арбате сейчас идет ремонт, однако за большие деньги открываются любые двери - поэтому две недели там демонтировали различные конструкции, наводили порядок и отмывали пространство. Дресс-код «кибербарокко» придумала сама Настя, поэтому на фото люди в таких странных нарядах - бархат, оборки, маски, костюмы из металла и латекса. Среди 170 гостей были звезды из разных эпох - Максим Галкин, Филипп Киркоров, Лолита, Кирилл Серебренников, Ксения Собчак, Моргенштерн. В трех залах огромного ресторана чего только не было: в киберказино публика развлекалась под аккомпанемент струнного оркестра, в гостиной шли стрип-шоу и концертная программа с ведущим Владимиром Маркони, работал бар «Капельница» с авторскими коктейлями. По оценкам экспертов, на праздник в «Праге» Настя потратила не меньше 8 миллионов рублей: деньги ушли на аренду и декор помещения, угощения и выпивку гостям, гонорары артистам.

Интересно, что Настя примерно такую же сумму спустила на сюрприз для своих поклонников: в свой день рождения в 9 городах России для фанатов Ивлеева устроила и оплатила бесплатный просмотр с попкорном своего любимого фильма «Девчата», а после сеансов отгремел салют в честь звезды.

Бородина в Красной Поляне и сама как следует попарилась, и гостям такой же полезный отдых обеспечила. Фото: Instagram.com

38-летие Ксении Бородиной - от 3 млн руб.

Телеведущая устроила гулянку в честь своего 38-летия в двух городах: сначала вывезла подружек с мужьями (в компании было 15 человек, детей с собой не брали) на трое суток в Красную Поляну - арендовала дорогую гостиницу, забронировала шикарный ресторан, банный комплекс. А когда Ксюша из Сочи прилетела в Москву, то уже на следующий день позвала гостей в ресторан. В закрытом по случаю тусовки заведении собралось не менее 50 человек - была и сочинская компания, и те, кто не смог приехать в Красную Поляну. За музыкальную составляющую праздника отвечал цыганский ансамбль.

Павел и Ляйсан начинали праздничный день на дубайском пляже. Фото: Instagram.com

42-летие Павла Воли - от 1 млн руб.

Павел отвез друзей и близких в ОАЭ. Отмечал 42-й день рождения комик в шикарном дубайском ресторане. Угощались гости деликатесами, на десерт был шикарный торт. Цены в ресторанах Дубая космические, но супруга артиста Ляйсан Утяшева и сам именинник в соцсетях активно благодарили и ресторан, и отель, так что можно предположить, что звездам сделали существенные скидки.