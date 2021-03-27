Киркоров платит за особняк по 2 млн в месяц, а Волочкову разоряют квартиры бывшего мужа

Замок Галкина влетает в копеечку. Фото: Евгения ГУСЕВА

В кризис, когда не только простой люд лишился работы, знаменитости тоже сидят без концертов и выступлений. Живут только старыми накоплениями. А обслуживание шикарных особняков и заплату персоналу никто не отменял, «коммуналка» каждый месяц пробивает существенную брешь в бюджете нищающих артистов.

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Instagram.com

Замок Галкина влетает в копеечку

- Максим Галкин только за обслуживание своего замка ежемесячно отдает круглую сумму, - говорит риэлтор Александр Либов. - Правда, Галкин живет не в элитном поселке, а в деревне Грязь, поэтому он освобожден от поселковых платежей. Но на уборку территории, вывоз мусора и охрану он все равно тратит деньги, думаю, около 20 тысяч рублей в месяц. Плюс «коммуналка» (свет, газ, вода) - более 50 тысяч рублей в месяц.

Сын Пугачевой и Галкина Гарри помогает отцу менять лампочки. Их в таком большом замке сотни! Фото: Instagram.com

- Сторожу, который сидит в будке у замка, надо заплатить как минимум 30 тыс. руб. в месяц, - объясняет коллега Галкина по Первому каналу телеведущий Алексей Шаранин. - И повару (она же у Галкина главная домохозяйка, следит за другими помощниками. - Ред.) - не менее 120 тыс. руб., садовнику - 40 тыс. руб. в месяц, репетиторам (от 2 тыс. руб. за час занятий), а их у двойняшек Гарри и Лизы немало - гувернер-француз, тренер по плаванию, логопед, преподаватель английского. Няни детей постоянно живут в замке и получают не менее 150 тыс. руб. в месяц. Получается, на содержание замка и персонала у Максима уходит около миллиона рублей в месяц.

Волочкова - владелица особняка в поселке Новахово. Фото: Евгения ГУСЕВА

Балерину утомляет квартплата

У балерины Анастасии Волочковой не так много домашнего персонала. Семейная пара из Таджикистана живет в отдельном домике и получает на двоих около 60 тысяч рублей. Они взяли на себя все функции: уборщиков, поваров, садовников.

- У меня большой дом в поселке Новахово, - рассказала «КП» балерина. - Содержу дом в 750 метров сама. В пандемию, когда практически нет работы, это сложно. Ведь у меня еще квартира в Питере на Итальянской улице, за которую мне надо выплачивать каждый месяц по 20 тыс. руб. Еще в Москве на Петровке есть квартира, за которую я плачу по 15 тыс. руб. в месяц. Плюс около 100 тыс. руб. у меня уходит на оплату «коммуналки» квартир в Астрахани, которые на меня записал мой бывший муж Игорь Вдовин. Он до сих пор не вернул мне долг в 3 млн долларов и таким образом, видимо, хотел рассчитаться. Но квартиры эти столько не стоят. Буду продавать их. Слишком накладно их содержать, только разоряют меня.

На «коммуналку» моего дома в Новахове уходит по 50 тыс. руб. в месяц в зависимости от времени года. Еще у меня работает водитель. Расходная часть у меня очень большая - около миллиона рублей в месяц.

Собчак охраняют за 40 тысяч

- У Маши Распутиной, Наташи Королевой и Владимира Винокура, проживающих в поселке Крекшино, более скромная сумма выходит. Это не Рублевка, поэтому там за «коммуналку» и обслуживание дома у них набегает около 20 тысяч рублей. С учетом зарплаты персоналу выходит около 200 - 300 тысяч рублей в месяц, - рассказывает звездный промоутер Лавров.

- У моей коллеги Ксении Собчак дом неподалеку от моей «избушки» в коттеджном поселке «Горки-8», - делится с «КП» сосед Собчак, ведущий Первого канала Алексей Шаранин. - За охрану и благоустройство поселка у Ксении наверняка выходит не менее 40 тысяч рублей в месяц. Плюс «коммуналка» - около 50 - 60 тысяч рублей. У нее еще, насколько я знаю, есть няня (с зарплатой около 100 - 150 тысяч рублей в месяц) и домработница (с жалованьем от 50 тысяч рублей. - Ред.).

Филипп Киркоров. Фото: Instagram.com

Садовник для Филиппа

По словам промоутера Сергея Лаврова, не меньше расходы и у Филиппа Киркорова. Особняк артиста расположен в коттеджном поселке на Мякининском полуострове в живописной бухте Москвы-реки.

- Там закрытая охраняемая территория, поэтому у Филиппа ежемесячная абонентская плата в размере 50 тысяч рублей, - говорит Лавров. - В эту сумму входит уборка и освещение общей территории, вывоз мусора, охрана и «коммуналка» (газ, электроэнергия, вода, канализация).

Плюс услуги помощников и обслуживание оборудования - домашний персонал, сантехники, электрики. У Филиппа работает садовником мой приятель, получает 60 тысяч рублей в месяц. У Киркорова еще работают две няни с проживанием. На них он тратит 300 тысяч рублей в месяц.

Коттедж Киркорова расположен на берегу Москвы-реки. Фото: Первый канал.

Плюс домработница с проживанием - около 50 тысяч рублей в месяц. И повар примерно с такой же зарплатой. Ну и периодически к артисту наведываются чистильщики бассейна (1500 - 2500 рублей за приход).

Еще не забудьте включить зарплату водителя - 60 тысяч рублей в месяц. И двух телохранителей, а это еще не менее 300 тысяч рублей в месяц. Получается, что Филипп тратит на дом и персонал около 2 миллионов рублей в месяц, - считает Лавров.

Анна Калашникова. Фото: Instagram.com

А кто еще

Калашникова выкладывает за дом в Подмосковье 120 тысяч в месяц

Большие расходы на «коммуналку» и у звезды ток-шоу, певицы Анны Калашниковой.

- У меня много недвижимости не только в России, но и в Испании, - рассказала «КП» Калашникова. - Несколько квартир в Москве, загородный дом, а также дача у моря рядом с Аликанте. Содержать все это, конечно, недешево. Тем более сейчас, когда курс евро заметно вырос. Только загородный дом в Подмосковье обходится мне около 120 тысяч рублей в месяц. Плачу за свет, отопление, воду, интернет в Подмосковье очень дорог. Еще нужно в приличном виде содержать лужайку и дворик за домом. Садовник у нас приходящий. Это стоит дешевле, чем нанимать кого-то на постоянной основе - 2500 руб. за один приход. Скидываемся мы и на охрану поселка. Что касается уборки дома, то я прибегаю к услугам клининговых компаний. Не знаю, насколько это правильно с точки зрения экономии. Но специально обученные люди приезжают ко мне где-то раз в неделю. Уходит на это около 20 тыс. руб. в месяц.