«Почему таджичка поет от лица русских женщин»

Манижа родилась в Душанбе, но считает себя русской. Фото: Instagram.com

С песней Russian Woman она победила в национальном зрительском SMS-голосовании, проведенном 8 Марта в прямом эфире Первого канала.

- Думаю, таких подарков на 8 Марта вам еще никто никогда не делал.

- Да, в конкурсе на самый оригинальный подарок я наверняка заняла бы призовое место. Судьба подарила мне эту песню год назад - 8 марта 2020-го. С «Гоголь-центром» я была на гастролях в Тель-Авиве, играла в спектакле «Наша Алла», где все артисты исполняли песни Пугачевой в своей обработке. Так вот, после окончания гастролей я решила на несколько дней задержаться в Израиле. Подруга познакомила со своим молодым человеком - музыкантом, у него друг тоже был музыкантом, и в такой компании мы решили что-нибудь посочинять.

Мы начали работать, и зародыш песни Russian Woman возник тогда, 8 марта 2020-го. Да, я сознавала, что не все меня примут. Но не подозревала, что будет такое количество откровенной злобы. Я ведь не сделала никому ничего плохого. Вышла и спела - только и всего! Вот и в хейте, с которым сейчас столкнулась, четко распознаю расизм. Я, таджичка по крови, принципиально буду петь на русском языке. Потому что представляю Россию, которую считаю своей родиной. Зачем подстраиваться под кого-то, чтобы погладили по головке и дали лишний балл? Хочу петь по-русски, поскольку обращаюсь в первую очередь к своей стране, к женщинам России. Понимаете, они должны гордиться собой. Мы это заслужили... А что пишут гадости, мол, мои родители чуть ли не наркобароны и находятся в федеральном розыске… Опровергать столь нелепую ложь даже как-то неловко. Типичное сообщение из Инстаграма: «Увидел тебя, Манижа, и подумал: почему таджичка поет от имени русских женщин? А потом понял, что так рассуждать стыдно». Наверное, в некотором смысле я жертвую собой. Готова на это, чтобы еще кто-то осознал, что нельзя так говорить о других, жить с подобными взглядами.

- На сайт конкурса заходили? В рейтинге вы идете на третьем месте.

- Да? Так приятно! Пока не успела посмотреть… Честно вам скажу, выросло новое поколение артистов, которым искренне все равно, какое место они займут на конкурсе. У нас «Евровидение» по-прежнему воспринимают как очередное поле битвы. Мол, покажем тем, кто за бугром, чего мы стоим. Но для меня это не политика, вообще не хочу в это влезать. В Russian Woman важно сохранить самоиронию, чтобы ее считала не только российская аудитория, но и иностранная. Что же касается места в конкурсе, конечно, нацеливаюсь на победу. Конечно, это вызов. На «Евровидение» с песней Russian Woman едет уроженка Таджикистана.

- Что лично для вас это значит?

- Таких, как я, в России очень много. Достаточно посчитать количество национальностей, населяющих ее. Я и еду показать этот невероятный расшитый платок из разных узоров.

- А вы кем себя считаете, Манижа?

- Русской женщиной. В этом и заключается абсурд.

- Почему абсурд?

- Так рассуждают те, кто меня не принял: «Как она может называться русской?» Покажу пост, который выложил у себя на сайте благотворительный фонд, занимающийся проблемами беженцев, в том числе трудовых мигрантов. Вот посмотрите на фото женщин, живущих в нашей стране и являющихся россиянками с рождения. Видите, они абсолютно разные - по цвету кожи, разрезу глаз, национальности. Но это не мешает им быть русскими.

- Думаю, надо рассказать, как ваша семья оказалась в Москве.

- Мои родители бежали от гражданской войны в Таджикистане, которая началась вскоре после развала Советского Союза и продолжалась пять лет. Моя прабабушка одной из первых в Средней Азии сняла паранджу и заявила, что будет работать. Дед был писателем и журналистом, отец - врач, мама получила два или даже три высших образования, работала педагогом, модельером, организовывала молодежные фестивали, даже участвовала в церемонии награждения победителей Олимпиды-80 в Москве…

В России родителям пришлось начинать с нуля. Отец вернулся в профессию, хотя и не сразу. Он очень хороший врач. В первую волну пандемии находился в красной зоне, был там 24/7. Переболел ковидом, вернулся в больницу и продолжал работать. Мама после переезда на время забыла о дипломах, мыла полы, торговала футболками на рынке, пекла пирожки на продажу, хваталась за любое дело, которое могло принести какую-то копейку. Жили мы без прописки, меня не хотели брать в детский сад, поскольку я не знала ни слова по-русски, говорила только на таджикском. Но мама много занималась со мной, и я быстро адаптировалась, ассимилировалась. Потом была школа, куда тоже не очень хотели принимать... До 15 лет я не имела гражданства, по сути, полжизни... Российское получить очень сложно. Но мы добились своего. К моменту поступления в РГГУ на психолога я уже серьезно занималась музыкальной карьерой.

Пишут, что мои родители наркобароны и находятся в федеральном розыске. Фото: Instagram.com

- Вы говорили, что в Таджикистане не все с одобрением отнеслись к вашему занятию шоу-бизнесом.

- Поначалу называли джаляб - проституткой... На сцене ведь порой приходится быть откровенно одетой, привлекать не только голосом, но и внешним видом. Нужно было время, чтобы меня стали правильно воспринимать. И песня Russian Woman служит этой же цели. А что касается исторической родины, в ноябре 2019 года я приехала в Душанбе впервые за семь или восемь лет. Меня постоянно узнавали на улице. Молодые таджики и таджички подходили и рассказывали, как им нравится, что я делаю, как они разделяют мои взгляды, даже гордятся мною.

- А здесь, в России, желания мимикрировать не возникало, слегка притушить национальную идентичность?

- Был момент, когда шоу-бизнес потребовал, чтобы я сменила имя. Мы принесли песню «Пренебрегаю» на «Русское радио», и нам сказали, что Манижа звучит слишком по-восточному, по-мусульмански. Мол, если хотите добиться успеха, надо брать творческий псевдоним.

- И что вы ответили?

- Мне было 15 лет, что я могла сказать? Я хотела выступать, петь и быть популярной. Меня поддерживали близкие, у нас появилась классная команда… Словом, я была вынуждена сменить имя, иначе песню не взяли бы в ротацию на «Русское радио». Так я стала певицей Ру Кола. И начала неплохо зарабатывать. Было вложено много сил, близкий друг нашей семьи помог финансово. Все складывалось классно, но потом я поняла, что не могу идти дальше по этой дороге. Уехала в Англию, пожила там, получила заманчивое предложение остаться и подписать контракт с известным музыкальным лейблом. Но это было бы продолжением того, от чего я хотела уйти. И в 2015 году Манижа вернулась в Россию.

- Какую аудиторию вы набрали?

- За год в Инстаграме на меня подписались 150 тысяч человек, что для 2017-го было много. На этом я намеренно остановилась, чтобы не превратиться в инстаграм-певицу. Я поняла, что наступил момент, чтобы делать свою музыку. И выпустила первый в мире инстаграм-альбом Manuscript. Но после онлайн нужно было переходить в офлайн. Тут-то в моей жизни и появилась Майя Серикова, с которой мы работаем до сих пор. Она позвонила и сказала: «Хочешь собрать Ледовый дворец в Питере?» Я ответила: «Ты сумасшедшая?» Но Майя знала, что говорила, и в мае 2017 года у меня состоялся первый сольный концерт. После Петербурга была Москва, и сразу начались гастроли...

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- Напомните, как переводится ваше имя на русский?

- Манижа - «нежная». Забавно, что стоит изменить букву, и смысл станет совсем иным: маниша - «очень злая».

- И когда вы превращаетесь в фурию?

- Часто моя первая реакция: «Как?! Ничего нельзя сделать?» Потом успокаиваюсь, ищу решение.

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