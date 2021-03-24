В Израиле прошли внеочередные парламентские выборы

На участке для голосования в Ашдоде, Израиль. Фото: REUTERS

В Израиле закрылись избирательные участки, на которых граждане проголосовали за кандидатов в Кнессет уже в четвертый раз за неполные два года.

Пока ЦИК подсчитывает бюллетени, три главных телеканала страны опубликовали результаты экзитполов.

Несмотря на небольшие различия в данных, опросы подтвердили – партия «Ликуд», возглавляемая действующим премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, вновь набрала большинство голосов и сможет сформировать парламентское большинство.

Согласно данным опросов, правоцентристская партия «Ликуд» получит 31-32 места в парламенте, «Еш Атид» от 16 до 18 мест, ультрарелигиозная «ШАС» – 9 мест, «Ямина» – 8, Объединенный арабский список – 8, «Авода» –7.

По мнению экспертов, партия Нетаньяху, объединив союзников, сможет получить 61 место в Кнессете из 120. Таким образом, у Нетаньяху появится возможность сформировать правительство и возглавить кабмин страны в седьмой раз.

На предыдущих выборах (в апреле и сентябре 2019 года) ни одной из партий набрать количества мест в парламенте, необходимого для формирования большинства, так и не удалось. В результате коалиция не была сформирована, что привело к очередным выборам в марте прошлого года.

После голосования в 2020 году партии «Ликуд» удалось создать коалицию с блоком «Кахоль-Лаван», однако внутренние противоречия не позволили парламентариям принять бюджет на 2021 год, и Кнессет вновь был распущен.

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