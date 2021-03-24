Дубай стал столицей мирового секс-туризма

По разным оценкам, перед началом пандемии коронавируса, в Дубае было порядка 45 тысяч проституток. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В одном из крупнейших городов ОАЭ, Дубае, проживает около трех миллионов человек. Еще пару лет назад население составляли сплошь коренные жители эмирата. Сейчас же треть проживающих мегаполиса – это иностранцы, работающие по контракту и проживающие в ОАЭ со своими семьями.

Дубай – туристическая мекка. В 2019 году город посетило около 19 млн. туристов со всего света.

В связи с этим власти сделали ставку на развитие сферы услуг, которые раньше в стране не приветствовались. Употребление алкоголя, несмотря на то, что оно официально запрещено в стране, к примеру, разрешено в отелях, барах, ресторанах и ночных клубах. Там же «разрешено» бывать женщинам легкого поведения. Хотя опять же официально проституция в ОАЭ запрещена.

Но в туристических местах за определённую плату можно вызвать к себе в номера девушку на ночь. Существует даже определенная иерархия среди представительниц этой профессии: высокооплачиваемыми считают путан из европейских стран и Китая, чуть меньше зарабатывают жрицы любви из Индии и Филиппин, пишет lemonde.fr.

По разным оценкам, перед началом пандемии коронавируса в Дубае было порядка 45 тысяч проституток.

В 2017 году ООН опубликовала показания девушки из Узбекистана, которая полтора года находилась в сексуальном рабстве в Дубае. Она рассказала, что предпочла бы быть депортированной на родину, чем находиться в ОАЭ: настолько ужасными были условия ее «труда».

А не так давно мировые СМИ сообщили о заявлениях женщин из Бангладеш, которые стали жертвами торговли людьми. Их пригласили в Дубай якобы на работу, а на самом деле принуждали трудиться по ночам.

На протяжении нескольких лет в годовых отчетах Госдепа США по торговле людьми, учитывается, что «правительство Объединенных Арабских Эмиратов не в полной мере соблюдает минимальные стандарты по искоренению торговли людьми».

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