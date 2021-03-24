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Происшествия24 марта 2021 10:30

Бастрыкин поручил проверить заявления скопинского маньяка и жалобы на выставку "Миры тела"

Председатель Следственного комитета отреагировал на шокирующие события
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Председатель Следственного комитета России (CК) Александр Бастрыкин поручил Главному управлению ведомства провести процессуальную проверку по озвученным в СМИ высказываниям так называемого "скопинского маньяка" Виктора Мохова.

Накануне в СМИ было опубликовано интервью Мохова, который 3 марта 2021 года отбыл 17 лет за изнасилование и удержание двух несовершеннолетних. Журналисты и общественники после общения с маньяком обратили внимание правоохранительных органов на возможное приготовление нового преступления со стороны жителя Рязанской области. В одном из своих интервью Мохов с интересом отреагировал на предложение вновь "заняться" одной из своих бывших жертв, которая родила ему в подвале троих детей.

После выхода интервью про маньяка глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявили, что пора законодательно запретить преступникам давать интервью репортерам. Такие ограничительные меры могут приниматься судом сразу после ареста и как одно из условий обязательного надзора за ранее осужденным после отбытия срока заключения.

- Александр Бастрыкин поручил следователям в рамках проверочных мероприятий изучить все высказывания, озвученные в СМИ, и дать им надлежащую правовую оценку, - отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Также Бастрыкин поручил следователям провести процессуальную проверку в отношении инициаторов и организаторов экспозиции из человеческих тел и органов "Миры тела", открытой в городе Москве. На выставке, которая работает уже несколько недель представлены человеческие трупы и отдельные человеческие органы.

- В ряде СМИ высказываются негативные комментарии об указанной коммерческой выставке, которая, по мнению общественников, нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих. Также в сети распространяется петиция с требованием о закрытии экспозиции, - отметила Петренко.

Глава ведомства поручил следователям досконально изучить все аспекты и дать правовую оценку целям, содержанию и назначению выставки "Миры тела" на соответствие ее российскому законодательству.

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