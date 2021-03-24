Пранк с угоном элитного такси закончился для блогеров из Москвы арестом

Московский блогер Рамир Хасанов с двумя друзьями угнали такси ради шутки. Фото: Кадр видео

Московский блогер Рамир Хасанов вместе с двумя друзьями, или как их теперь можно назвать «подельниками», решился на угон машины. Все ради зрелищного видео в блоге. Снимали рядом с одним из ТРК в Пресненском районе Москвы. По сюжету компания устроила богатый шопинг, а затем заказала такси бизнес-класса.

На вызов агрегатор прислал черную BMW. Как и положено в этом сегменте перевозок, водитель вышел встречать пассажиров, чтобы открыть клиентам дверь. Двое парней запрыгнули в салон, а третий попросил шофера открыть багажник. Дескать там он хочет оставить покупки.

— Когда мужчина вышел из машины, один из фигурантов сел за руль и поехал в сторону Третьего транспортного кольца столицы. Спустя несколько минут подозреваемые вернулись и пояснили водителю, что они таким образом подшутили над ним, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Шутки водитель не оценил. Выгнал бездельников и позвонил в полицию. Пранкеров задержали через пару часов. Они как раз монтировали отснятое видео с угоном такси.

Возбуждено уголовное дело за угон авто группой лиц. По статье грозит до семи лет колонии. Один из компании блогеров отправился в следственный изолятор. Его коллегам назначили домашний арест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За «шутку» про коронавирус мигрант из Таджикистана всю пандемию провел в Бутырке

«Комсомолка» выяснила, что из-за своего розыгрыша герой ролика так и не смог узнать, какой удар пандемия нанесла столице. Через несколько дней после видео его задержали и обвинили в хулиганстве. С тех пор парень сидит в СИЗО (подробности)