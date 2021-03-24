Московских волонтеров подготовят к первому городскому чемпионату по сбору мусора

«Чистые Игры» — командные соревнования по очистке территорий от мусора Фото: пресс-служба проекта Чистые Игры

В Москве впервые пройдет городской чемпионат по сбору мусора. Турнир за Кубок Чистоты назначен на 24 апреля 2021 года.

Он пройдет по методике «Чистых Игр». Это командные экологические соревнования по очистке территорий. В них рутинная работа по сбору мусора и разделению отходов превращена в веселый квест. Участники используют мобильное приложение — как Pokemon Go, только с мусором.

За месяц до московского Кубка Чистоты организаторы проведут масштабное обучение волонтеров столичных вузов. На онлайн-воркшопах с 22 марта по 15 апреля добровольцам расскажут, как организовывать соревнования по сбору и сортировке мусора. Представители МОО «Чистые Игры» и АНО «Экология будущего» познакомят слушателей с методикой Чистых Игр, и научат, как привлечь до 1 500 участников на эко-акцию, заинтересовать СМИ, найти спонсоров и партнеров.

По итогам волонтеры сдадут тест и сформируют команды, которые сразятся за Кубок Чистоты города Москвы.

- Проведение таких соревнований — возможность вовлечь молодежь в полезную деятельность, расширить аудиторию экопроекта, привлечь внимание к остро стоящему вопросу экологии, развить и благоустроить территорию в Москве, - говорят организаторы.

Заявки принимают до 1 апреля 2021 года, но рекомендуемый срок подачи - до 25 марта. Фото: пресс-служба проекта Чистые Игры

Заявки принимают до 1 апреля 2021 года, но рекомендуемый срок подачи - до 25 марта. Записаться можно по ссылке.

К участию приглашают не только студентов, но и экоактивистов, сотрудников «зеленых» НКО и молодежных организаций, а также просто неравнодушных горожан.

Но, подчеркивают организаторы, участие в обучении будет особенно полезно студентам и вузам, стремящимся к статусу «Зелёного вуза России.

КСТАТИ

С 2014 года прошло более 1000 «Чистых Игр» в 20 странах мира. В одном мероприятии участвует до 1500 человек, которые собирают за 1 час до 20 тонн. В среднем участник такой игры собирает в 10 раз больше, чем во время обычных субботников.