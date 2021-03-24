«Это не дом, а бомжатник»: под Талдомом в частном доме нашли истощенную трехлетнюю девочку

Трехлетняя девочка была сильно истощена и ее сразу же госпитализировали. Фото: Александр ГЛУЗ

Днем во вторник, 24 марта, наряд ППС, патрулирующий улицы в частном секторе города Талдома Московской области, обратил внимание на подозрительного мужчину. Заметив людей в форме, тот бросился наутек и попытался спрятаться в частном доме. Туда мужчина забрался через открытое окно. Полицейские зашли внутрь и, помимо 65-летнего пьяного беглеца, обнаружили в доме трехлетнюю девочку без одежды.

- Ребенок с признаками истощения был госпитализирован, - сообщила «КП» Татьяна Петрова, руководитель пресс-службы УМВД РФ по Московской области.

Мамы девочки дома не было. 65-летний мужчина оказался крестным отцом женщины. Само же жилище напоминало бомжатник.

- В доме не было продуктов питания, детской кроватки и элементарных средств гигиены, - сообщила «КП» Наталья Григорьева, руководитель пресс-службы Прокуратуры Московской области.

Позже выяснилось, что у трехлетней малышки есть 12-летняя сестрёнка. Девочку тоже забрали в больницу.

- По статье 156 УК РФ «Неисполнение родительских обязанностей» возбуждено уголовное дело, - сообщили «КП» в полиции Подмосковья.

Обе девочки сейчас находятся в больнице. Жизни детей ничто не угрожает. Их мать в ближайшее время опросят следователи. Известно, что женщина русская, официально она нигде не работает.

По словам соседей, в доме часто собирались асоциальные компании. По предварительным данным, мама девочек злоупотребляла спиртными напитками. В случае, если у младшей девочки подтвердится диагноз "истощение", женщине может грозить уголовное наказание по более тяжкой статье.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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