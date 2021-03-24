Раздел Музыка ВКонтакте обновят

Музыка ВКонтакте обновляет раздел

Музыка ВКонтакте обновляет раздел: запускает собственный чарт альбомов, а в чарт треков добавляет динамику изменений. Кроме того, в карточке любимого артиста теперь есть сборники и фиты с его участием. Так пользователи смогут быстрее находить интересные для себя новинки и не будут пропускать громкие релизы.

Чарт альбомов формируется по количеству прослушиваний на платформе. Информация меняется каждый день — в топе будет всё самое актуальное. Обновления коснулись и другого рейтинга, чарта треков. Следить за ним стало удобнее: теперь иконки показывают, как изменилась позиция песни, а также указывают на новичков.

Александр Попов, руководитель контентного направления Музыки ВКонтакте:

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы музыкальный раздел становился удобнее и было проще находить треки, которые точно понравятся. ВКонтакте регулярно появляются тысячи новых треков. Именно чарты помогают пользователям быстро найти все самые заметные релизы. А ещё — раньше других приметить и поддержать тех, кто скоро будет звучать на вечеринках, по радио и в клипах. Мы видим, что пользователи любят включать музыку из чарта треков, поэтому добавили ещё один блок такого формата — чарт альбомов».

Кроме того, в карточках исполнителей появилось два новых раздела: «Участие в релизах» и «Встречается в плейлистах». Первый поможет ближе познакомиться с творчеством музыканта: например, поклонники Елены Темниковой узнают, что она участвовала в трибьюте на стихи Ахматовой «Я — голос ваш». Благодаря второму разделу пользователям будет проще находить похожую по жанру или настроению музыку, а самим исполнителям — узнавать о попадании их треков в редакционные плейлисты и даже чарты.

Пока обновление доступно в десктопной версии ВКонтакте, но в ближайшее время появится в мобильном приложении для iOS и Android.

ВКонтакте постоянно улучшает музыкальные рекомендации: ранее делиться своими подборками стали сообщества-кураторы, а во вкладке «Для вас» появились плейлисты, треки в которых подбираются индивидуально и регулярно обновляются.

Музыка ВКонтакте доступна бесплатно или с подпиской VK Combo, которая открывает доступ к премиум-возможностям и дополнительным скидкам. Пользователи с подпиской могут слушать треки без рекламы, сколько угодно в фоновом режиме, а также офлайн — с помощью приложения BOOM. Сейчас в единой музыкальной экосистеме ВКонтакте, BOOM и ОК свыше 4 млн пользователей с премиум-доступом.