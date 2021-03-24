СК России возбудил уголовное дело после гибели пенсионера при обстреле Донбасса

Обстрелы населенных пунктов Донбасса со стороны Украины привели к человеческим жертвам. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором России" в отношении неустановленных лиц со стороны украинских силовиков, которые снова обстреляли мирные села Донбасса. Статья предусматривает срок до 10 лет лишения свободы, который не имеет давности.

- Следствие продолжает устанавливать должностных лиц, причастных к применению запрещенных средств и методов ведения войны в отношении гражданского населения Донбасса, а также фиксировать доказательства их преступлений. По данным следствия, 22 марта 2021 года военнослужащие Вооруженных сил Украины произвели прицельный обстрел из стрелкового оружия объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, расположенных по улице Челюскинцев в поселке Александровка Петровского района города Донецка самопровозглашенной Донецкой народной республики. В результате 70-летний мирный житель получил смертельное ранение, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По версии следствия, обстреливая населенный пункт, "украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченного числа гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте".

В деле говорится о том, что украинские силовики нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней.

Следователи проводят необходимые мероприятия, направленные на установление лиц, которые отдавали приказы о проведении обстрела, а также тех, кто их исполнил.

- Рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения в судебных органах, - отметила Петренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МИД ДНР: Донбасс неоднократно убеждался, что вооруженным формированиям Украины не важно, на кого наводить прицел

Во внешнеполитическом ведомстве Республики сделали заявление в связи с гибелью мирного жителя (подробности)