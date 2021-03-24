«Единая Россия» предлагает распространить туристский кешбэк на путевки в детские лагеря

Распространение туристского кешбэка на путевки в детские лагеря позволит оздоровительным организациям воспользоваться государственными мерами поддержки, а родителям – организовать детям отдых после долгого нахождения дома.

«Возможность получения кешбэка за детские путевки стала бы хорошей финансовой поддержкой для семей, – пояснила ER.RU координатор партпроекта «Крепкая семья», первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. - Не каждый регион может за счет своего бюджета помочь снизить стоимость путевок, сделав скидку на оплату. Такая мера также поддержит спрос на путевки и поможет восстановиться компаниям-организаторам детского отдыха, дав им определенную гарантию заполняемости».

Также в партии выступают за разработку программы реконструкции детских оздоровительных лагерей и предлагают начать ее в этом году со сроком реализации в течение пяти лет.

«Сегодня оздоровительные лагеря во многих регионах пришли в полную негодность, – отметил заместитель секретаря Генсовета «Единой России», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. - Денег у муниципалитетов на их ремонт объективно не хватает, при этом востребованность таких лагерей очевидна. И она круглогодична. Возможность отправить своих детей на отдых недалеко от дома очень важна для родителей. Поэтому партия выходит с такой инициативой и предлагает выделить на нее средства из федерального бюджета на условиях софинансирования регионом, понимая, что своими силами территории эту проблему не решат».

Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса детская оздоровительная кампания прошла в сжатые сроки с соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических ограничений. По данным мониторингов партпроекта «Крепкая семья», принять детей смогли лишь почти 17% лагерей по всей стране.