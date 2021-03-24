Песков раскрыл подробности вакцинации Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Дмитрий Сергеевич! Как бы вы прокомментировали заявление Геннадия Онищенко, который сказал буквально следующее... Вот привился бы Владимир Владимирович два месяца назад, а вакцины в стране - нет. Вот что народу скажем? Для большинства населения это было бы не совсем правильным. А сейчас президент пошел на прививку потому, что, как сказал Онищенко, «мы выходим на достаточно значимые параметры по производству вакцины».

- Да, Онищенко прав. Это, действительно, так. Действительно, в январе производство было еще недостаточно для полного удовлетворения потребностей регионов.

И, к слову сказать, сам спрос - тоже, он же увеличивается по нарастающей, он не скачкообразно увеличивается.

Хотя, безусловно, такие факторы, как вакцинация президента, конечно, это хороший пример для многих граждан. По крайней мере, мы надеемся на то, что так оно и будет.

Действительно, Онищенко прав, сейчас производство удалось нарастить. Причем, темпы роста будут обеспечены и в предстоящие месяцы. И все потребности внутри страны, кои являются абсолютным приоритетом, будут обеспечиваться.

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

- Еще вопрос. Хоть вы и говорите, что президент чувствует себя нормально, но, говорят, что - после прививки бывает вялость, слабость, температура…

- Это же далеко не у всех.

У некоторых привившихся, действительно, в первый вечер, в первую ночь после прививки какая-то незначительная температура фиксируется, слабость. Это есть, но это далеко не у всех. Очень много людей вообще без каких-либо симптомов переносят прививки.

- А врачи же рекомендуют отказаться - тем, кто привился - от каких-то привычек регулярных. Насколько мне известно, президент любит после рабочего дня или ночью даже сходить в бассейн. Пришлось ли ему отказаться от каких-то своих привычек?

- Я не могу вам сказать, но, я думаю, безусловно, какие-то интенсивные физические нагрузки в какие-то первые дни после вакцинации, конечно, все избегают.

- Спасибо.

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