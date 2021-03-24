Начальник отделения подмосковной пожарной части задержан с наркотиками Фото: СОЦСЕТИ

Несколько дней назад на Волоколамском шоссе инспекторы ДПС остановили машину для обычной проверки документов. В автомобиле находились двое молодых людей: 26-летний начальник отделения одной из подмосковных пожарных частей по имени Роман (имя изменено) и его 20-летний друг Максим (имя изменено).

Водитель предъявил документы для проверки, но вёл себя довольно странно. Инспекторы попросили молодых людей выйти из машины. Так обычная проверка вскоре переросла в досмотр водителя и пассажира - полицейские обыскали и салон машины. Подозрения инспекторов оказались не напрасными, в ходе осмотра они обнаружили увесистый пакетик с неизвестным веществом. Его изъяли и направили на экспертизу.

— В результате исследования было установлено, что вещество является наркотическим, а именно синтетическим каннабиноидом, его масса превышает 57 грамм, — сообщил источник kp.ru.

В народе вещество из пакетика называют "спайс". Правоохранители подозревают молодых людей в его распространении. На них завели уголовное и заключили под стражу. Теперь следствию предстоит установить, кто продал Роману и Максиму наркотики, и что они собирались делать с ними дальше. От этих обстоятельств зависит строгость наказания.

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