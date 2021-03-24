За год производство на обрабатывающих предприятиях Тюменской области выросло на 21,9%!

Наибольшие темпы роста отмечены в производстве химических веществ – на 76,5 %, бумаги и бумажных изделий – на 70,1 %, мебели – на 37 %, обработке древесины и производстве изделий из дерева – на 16,4 %. Фото: Правительство Тюменской области

За январь-февраль 2021 года в Тюменской области промышленное производство выросло на 7,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, таковы предварительные данные органов государственной статистики региона. Развитие в основном произошло благодаря подъему на обрабатывающих предприятиях. Здесь показатель по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 21,9 %. По этому параметру Тюменская область заняла шестое место среди регионов России.

Наибольшие темпы роста отмечены в производстве химических веществ и продуктов – на 76,5 %, бумаги и бумажных изделий – на 70,1 %, мебели – на 37 %, электрического оборудования – на 33,9 %, резиновых и пластмассовых изделий – на 30,1 %, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – на 21,2 %, обработке древесины и производстве изделий из дерева – на 16,4 %, а также ремонте и монтаже машин и оборудования – на 14,5 %.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что несмотря на негативные макроэкономические последствия пандемии, тюменская промышленность уверенно выдерживает траекторию роста. Позитивную роль в этом процессе играет развиваемый в регионе комплекс мер по государственной поддержке бизнеса.

«Стабильный промышленный рост – одно из важнейших условий активного развития социальной сферы и повышения качества жизни земляков», – отметил глава региона.

Особое внимание власти региона отдают внедрению лучших современных ноу-хау на заводах и фабриках региона. Так в эти дни Ишимский механический завод запустил технологию бережливого производства в процессе изготовления тяговых шестерен для тепловозов. На выбранном пилотном потоке сотрудники рабочей группы совместно с экспертом закрепили полученные навыки внедрения инструментов бережливого производства, а также внедрили систему производственного анализа и схему решения возникающих проблем.

Предварительно рабочей группой был организован информационный стенд, разработаны и внедрены стандарты проведения операций, организована система 5С на рабочих местах ремонтной бригады и на складе запасных частей. Далее была усовершенствована система переналадки и планово-предупредительного ремонта оборудования. Обновлены нормативы запасов материалов.

В результате реализованных мероприятий удалось увеличить объем выпуска шестерен на 28,6% (до 18 штук в смену), сократить время процесса производства одной партии шестерен на 13,2% (до 169,6 часов) и объем незавершенного производства в потоке на 26% (до 320 штук).

«Получен уникальный опыт по оптимизации производственных процессов. Повысилась ответственность сотрудников за выполняемую работу. В планах тиражирование полученных знаний и опыта рабочей группы на другие производственные процессы предприятия», — резюмировал главный технолог Ишимского механического завода Руслан Зубарев.