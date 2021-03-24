Четверть французов готовы немедленно привиться "Спутником V"

Российская вакцина пока не доступна в Евросоюзе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил на днях, что Европе "абсолютно не нужна" российская вакцина "Спутник V", поскольку там, мол, достаточно своих препаратов.

Но вчера выяснилось, что с самоуверенным еврочиновником не согласны по крайней мере четверть французов. Из опроса, проведенного по заказу Радио Sputnik старейшей национальной социологической компанией IFop, следует, что порядка 26 процентов жителей страны положительно ответили на вопрос "Стали бы вы вакцинироваться российской вакциной против COVID-19, если бы она была доступна без ожидания во Франции?".

Многие участники опроса (а в нем приняли участие 1009 человек старше 18 лет) сожалели, что Евросоюз тормозит допуск на свою территорию "Спутника V". Мало того, нашей вакцине настолько доверяют, что ее хотели бы получить даже те, кто уже вакцинировался другими препаратами, - такое пожелание высказали 41% респондентов. И еще один важный штришок: по данным опроса, "Спутником V"

в первую очередь заинтересовались французы, занимающие различные руководящие должности. Видимо, они информированы получше других.

Результаты социологического исследования прокомментировала руководитель Центра Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Татьяна Зверева:

- Франция это страна, где люди в среднем достаточно позитивно относятся к вакцинациям, ведь именно там были сделаны в свое время первые прививки, создан Институт Пастера. Люди понимают, что нужно прививаться, чтобы не болеть. С этой точки зрения, конечно, неудивительно, что четверть опрошенных считают, что можно было бы привиться и "Спутником V" - он хорошо показал себя, создана вакцина мирового уровня.

Что ж, возможно, итоги опроса будут учтены Европейским агентством лекарственных средств, которое еще в начале марта приняло заявку России на использование "Спутника V" на территории Евросоюза.

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