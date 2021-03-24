Спустили деньги в унитаз: Целый город перессорился из-за туалета за 600 тысяч долларов

Проект общественного туалета в Ванкувере обошелся в 645 тысяч долларов. Фото: Кадр видео

Последние дни в Ванкувере только и слышно, что разговоры про туалеты. Причем в третьем по величине городе Канады это не просто шутки или сортирный юмор, а настоящая проблема, которая может привести к смене мэра. Все дело в том, что речь идет о проекте городского отхожего места стоимостью ни много, ни мало 645 тысяч долларов.

Как сообщает телеканал Fox News, недавно жители Ванкувера узнали о планах по установке клозета в городском парке Купера, на который будут выделены деньги в рамках программы экономического восстановления инфраструктуры общественных пространств. Бюджет у программы солидный — 100 миллионов долларов, но даже при такой заначке у граждан возник вопрос — стоит ли тратить больше полумиллиона на обыкновенный сортир?

Критики уже указали множество других целей, на которые можно потратить сэкономленные от покупки «золотого» туалета средства, например, на ремонт украшений и арт-объектов в том же парке.

Впрочем, как объяснили в Управлении парков Ванкувера, сам клозет стоит не так уж и дорого – «всего» 150 тысяч долларов, ведь он оборудован как настоящий бункер — вандалоустойчивый, граффитизащищенный и вообще «препятствующий совершению преступлений». На что же пойдут оставшиеся почти полмиллиона долларов? Эти средства инвестируют в подвод коммуникаций, фундамент и озеленение.

Сам туалет, еще даже не построенный, уже стал значимым фактором в местной политике. Кен Сем, который планирует выставить свою кандидатуру на ближайших выборах мэра, раскритиковал действующие власти за растранжиривание городского бюджета.

- Да за эти деньги можно отгрохать особняк с несколькими туалетами, - заявил общественный деятель.

В ответ глава Управления парков Ванкувера Джон Ирвин заявил, что «туалет создаст новые рабочие места для жителей и улучшит предоставление услуг», назвав при этом проект «неразрушимым танком среди туалетов».

Ну а пока идут дебаты, проект отхожего места никто не отменил. Ожидается, что «сортирный танк» воздвигнут в Ванкувере этой осенью.