Госдума: Сотрудников Росгвардии и разведчиков возьмут под госзащиту

Сотрудники Росгвардии и российской разведки при служебной необходимости получат право на персональную охрану, предоставление жилья в другом регионе, смены ФИО, работы и даже пластические операции по изменению внешности. Фото: Олег ЗОЛОТО

Госдума приняла в окончательном чтении закон о расширении круга лиц, подлежащих государственной защите.

Теперь, воспользоваться госзащитой смогут сотрудники Росгвардии, которые задерживают преступников, террористов, а также участвуют в обеспечении охраны общественного порядка. Согласно утвержденного документа право на госзащиту получат также гражданские служащие Вооруженных Сил (ГРУ) и Внешней разведки России принимавших непосредственное участие в специальных операциях или выполнявших специальные функции по обеспечению безопасности России.

В записке к закону указывалось, что гражданские разведчики привлекаются к борьбе с терроризмом, но не подпадают под госзащиту государства.

Сотрудники Росгвардии и российской разведки при служебной необходимости получат право на персональную охрану, предоставление жилья в другом регионе, смены ФИО, работы и даже пластические операции по изменению внешности. Все это будет предоставляться их семьям за счет страны. Достаточно при обоснованной опасности написать рапорт начальнику.

Государство уделяет внимание не только физической безопасности, но и ментальной. Под прицелом врага может оказаться и внутренний мир защитника Отечества.

На прошедшей в среду юбилейной коллегии (27 марта Росгвардия отмечает 5 лет) директор Росгвардии Виктор Золотов сообщил о создании в ведомстве главного военно-политического управления.

- Военно-политическая работа нацелена на эффективное решение задач поддержания в войсках высокого идейного настроя и морального духа войск, политического воспитания личного состава", - сообщил журналистам официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Политработники в Росгвардии будут поддерживать высокий уровень морально-политического и психологического состояния бойцов с помощью "методов агитационно-пропагандистской работы, которые известны и используются другими ведомствами". Как стало известно "КП" все основные методики воспитания будут заимствованы у специалистов в российской армии.