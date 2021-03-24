Патрушев пообещал: Америка ответит за "трудные дни" в отношениях с Россией

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Если США продолжат в том же духе - будут создавать "трудные дни" в отношениях с Россией, то им придется ответить за это. Об этом заявил СМИ секретарь Совбеза России Николай Патрушев, комментируя заявления помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

Патрушев сделал ряд простых логических выводов, которые должны понять даже в Пентагоне: "Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать. Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить".

Президент по национальной безопасности США Джейк Салливан. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее Салливан заявил, что в отношениях двух стран "предстоят трудные времена, потому что существует ряд вопросов, по которым позиции глубоко различаются".

Бывший директор ФСБ России напомнил, что это уже не первое подобное заявление официальных лиц США. При этом допускают они такие высказывания несмотря на то, что Россия "не совершала и не совершает никаких враждебных действий в отношении Соединенных Штатов, и даже не планирует их совершать в будущем".

- Мы настроены на конструктивное сотрудничество, которое бы учитывало интересы каждой из сторон, было бы равноправным, - отметил Патрушев.

Глава Совбеза России напомнил, что Россия на условиях взаимного интереса готова к сотрудничеству с США в вопросах борьбы с коронавирусом, в которой нашей стране удалось достичь хороших результатов.

Патрушев напомнил, что за период COVID-19 США потеряли больше людей, чем в мировых войнах.

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