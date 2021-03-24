Жизнь в моногородах меняется к лучшему

Фото: Евгений ТУМАШОВ

Участники круглого стола «Бизнес и территории: новый этап отношений» обсудили главные тренды социальной активности крупных компаний в регионах. Давно не секрет, что крупная компания — это лицо города. Среди лидеров развития городской среды — сплошь промышленные гиганты: «Лукойл», «Северсталь», СИБУР, «Росатом» и другие. Именно крупные производства традиционно создают среду моногородов. Причем не только в сфере экономики: такие градообразующие предприятия играют центральную роль и в социальной сфере. Исторически здесь бизнес воспринимается как донор, обеспечивающий все основные нужды. Нередко такая вот частная стратегия крупных компаний оказывается даже эффективней муниципальных программ.

- Бизнес наработал большой объем идей, инициатив, которые могут применяться на практике, - объяснил основатель ЦСП «Платформа», которая проводила исследование, Алексей Фирсов. - Население регионов также начало формировать сообщества. Появились государственные инициативы, национальные проекты, гранты. Все это побуждает не просто инвестировать, но и искать возможности взаимодействия с государством.

Один из самых интересных кейсов — Агентство по развитию Норильска (АРН). Именно оно позволило бизнесу перейти от ситуативной помощи в частных ситуациях к системным решениям.

- Еще в 2019 году мы разработали мастер-план пространственного развития, - рассказал директор АРН Максим Миронов. - Многие города сейчас только начинают его разрабатывать, а мы уже реализуем. Развитием туризма в Норильске системно тоже никто не занимался, и только благодаря нам в городе появились такие программы. Мастер-план по развитию Норильска по оценкам специалистов может стать одним из лучших в России.

Фото: Евгений ТУМАШОВ

Еще любопытная деталь: за последние пять лет в Норильске, несмотря на суровый климат и вечную мерзлоту, наметилась тенденция прироста численности населения.

И АРН тоже видит в этом свою заслугу. Ведь нормализация жизни города в целом — важный фактор. И если раньше, скажем, дорожная инфраструктура и логистика в городе находились в печальном состоянии, то сейчас все изменилось.

- АРН является ресурсом и двигателем развития города, - заявил директор департамента социальной политики «Норникеля» Игорь Сухотин. - Его деятельность влияет и на пространство города, и на развитие бизнеса, а также на появление нового типа горожан. Развитие таких территорий невозможно без партнерства ключевых игроков: государства, муниципалитета и крупного бизнеса. У жителей моногородов должны появляться новые жизненные сценарии, связанные в том числе с развитием других сфер экономики. В этом и есть залог успеха.