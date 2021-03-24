«Почему появление «Чикатило» не вызывает яростной реакции?» Богомолов второй день продолжает отбивать Собчак после интервью со скопинским маньяком

Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Когда такое было видно, чтобы гордый художник, режиссер и ницшеанец Константин Богомолов два дня подряд посвящал посты в инстаграме одной и той же теме? Обычно напишет — поставит точку и миритесь с этим, как хотите. Но тема интервью скопинского маньяка Виктора Мохова в ютуб-блоге «Осторожно, Собчак!» зацепила Богомолова крепко.

23 марта он безапелляционно объявил аудитории, что недовольный зритель мало что понял из беседы Ксении Собчак. Дескать, зло нужно изучать, а сексуальный маньяк Мохов — один из нас.

А уже 24 марта вернулся к вопросу с чуть более иной интонацией. Возникает ощущение, что Константин Юрьевич впервые ощутил шаткость своей позиции и сильно засомневался в правоте первичного посыла. Именно поэтому и вернулся к аудитории. На этот раз — с вопросом, а не утверждением.

- Напишите, что думаете, - предложил он подписчикам. - Итак, фильм Ксении о маньяке вызвал массовую реакцию: нельзя! Нельзя показывать маньяка как человека, нельзя с ним говорить как ни в чем не бывало, нельзя давать ему славу, известность. Фильм наносит травму жертвам, может спровоцировать подражание. Фильм пытается очеловечить нелюдя. Аргументов подобного рода много. Они эмоциональны, но понятны. Не сомневаюсь - искренни. Часто гневны и яростны. И понятны. Но непонятно другое. Почему появление фильма «Чикатило», «Хорошего человека» или огромного числа фильмов, сделанных по мотивам реальных преступлений и открыто декларирующих, что сделаны они по мотивам реальных преступлений и рассказывают о реальных кейсах, не вызывают у тех же людей такой яростной реакции. Почему уважаемая Варя Турова, например, написавшая о необходимости подвергать забвению таких «героев», не пишет того же о каждом кинематографисте, создававшем того же «Чикатило», о создателях фильмов про ангарца или западных творений о подобных персонажах. Или иной внезапно чувствительный человек не видел картины Триера «Джек»? Или видел, но не понимает, какой ад могут испытать жертвы иных маньяков, глядя на воплощение зверств придуманного Триером Джека? И философскую поэтизацию оного? Но то придуманное. Сконструированное. А сколько в кино созданного по реальным событиям...

Виктор Мохов во время разговора с Ксенией Собчак. Фото: Youtube

Очевидно, что Богомолов хочется всеми силами оправдать любимую супругу. В том числе и для самого себя. Иначе бы он не возвращался к этой теме. Но он ставит вопрос перед подписчиками. И делает это, по правде говоря, в лукавой форме. Потому что множество копий было сломано во время обсуждения темы, но никто и не думал сравнивать художественные высказывания — типа сериалов «Хороший человек» или «Чикатило» — с журналистской работой Собчак. Потому что, во-первых, это художественное кино. Выдумка, пусть и со сценарием, имеющим отношение к жизни. Спектакль. В них нет маньяков, разгуливающих на свободе. А, во-вторых, Ксении пеняют на МЕТОД, как она уверена, «исследования границ зла», когда 70-летнего мужчине, удерживавшему в подвале и насиловавшему на протяжении четырех лет двух несовершеннолетних девушек, дают трибуну, показывают его частый смех, иронизируют над половой активностью и возят на могилу матери, чтобы выбить слезу из зрителя.

Зрителей не устроило то, КАК телеведущая подступилась к этой невероятно сложной и скользкой теме. Весь посыл убила интонация, с которой сделан «фильм». И, скорее всего, чувствуя это как тонкий художник, Богомолов все же пытается найти способы оправдать жену. Потому и задает очевидные вопросы подписчикам.

- Разве художественное произведение не есть прямая героизация, очеловечивание и рефлексия откровенного зла? - интересуется он. - Гораздо более мощные, чем документальные кадры. Разве воплощение обаятельным актером подонка не есть провокация подражания? Многие пишут: омерзительна попытка исследовать, как скопинский мужичок дошел до жизни такой, что там с матерью его и сексуальным воспитанием. Не хотим того знать - на зоне должен был сдохнуть. Понимаю и гнев и ненависть. Но отчего же эти же люди не возмущаются, когда талантливые режиссеры ХУДОЖЕСТВЕННО исследуют жизнь и биографии, детство и травмы подобных же злодеев, вглядываются в их внутренний мир, в детство маньяков, пытаются распознать человека в звере. Дарят им при помощи своего таланта и таланта актеров человечность.

И после того, как второй раз закинул невод Богомолов, ответы ему не изменились.

«Разница в том, Константин Юрьевич, что мы реальному человеку здесь и сейчас даем известность и понимание, что «он не забыт»...нет, я не желаю ему ничего «ни негативного, ни, тем более позитивного»...я желала бы ему прожить в этом мире одиноко, просто вот так стоишь в толпе, а тебя не замечают, не знают, не разговаривают с тобой... вот это было бы ему худшее наказание...а из его освобождения сделали событие! Да художественные фильмы «о маньяках», возможно, ничем не лучше в посыле, но это фильм и актеры! Сегодня они маньяки, а завтра Дюймовочки...да и фильм посмотрел и забыл...а это РЕАЛЬНЫЙ человек, который не станет завтра Дюймовочкой! Нет, таким людям место в забытье при жизни! От него просто должны отворачиваться в очередях, отходить на остановках, в автобусах, не смотреть в его глаза, не здороваться даже по-соседски»

«Это же две большие разницы — художественный фильм по мотивам или заплатить реальному маньяку и пиарить его на многомиллионную аудиторию. Причем, стремление *я первая* сделала это у Ксении прослеживается в нескольких фильмах. Весь продукт сам, конечно, качественно сделан, и при этом запах как в 90-е от желтых газет вылезает все больше. Нет нигде души, все ради просмотров и быть первой. Что с ней не так?»

«Фильм даже на реальных событиях воспринимается как художественный вымысел! А документальный жанр, воспринимается на психологическом уровне иначе, вам ли не знать почему»

«Я читаю ее еще с Твиттера, смотрю каждое интервью и из-за этого кстати люблю понедельники? но тут даже открывать не стала! Не хочу! В мире и так много зла, и такой человек мне заранее не может быть интересен».

«Одно дело размышлять над проблемой, глядя на созданный образ. И понимая, что это актер, образ создан для определенной задачи, и завтра он разгримируется и станет Гамлетом.

Другое - героизировать упыря, глядя на которого понимаешь - это именно он 3,5 года мучал 14-летнего ребенка. Таким - только забвение.

Нет, конечно я сама журналист в прошлом, и предпочитала в свое время только самое яркое, острое, провокационное. Но тут - нет, даже открыть такое интервью не смогла».

«Просто хочу такого мужа, как Богомолов, чтобы что я там не наснимала, а он меня защищал»

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