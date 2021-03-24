"Девочку чуть не убили": красавицу-балерину унижали в Большом театре и вынудили уйти со скандалом

Балерина Анжелина Воронцова. Фото: Григорий Дукор/ТАСС

Николай Цискаридзе долгие годы был премьером Большого театра. Сейчас артист занимается педагогической деятельностью. Иногда он вспомнит об ужасах, которые творились в главном театре страны. Несколько лет назад красавица-балерина Анжелина Воронцова оказалась в центре громкого скандала. Девушка заявила, что подвергалась давлению со стороны Сергея Филина, бывшего в то время худруком Большого. Однако вместо поддержки она получила волну негатива и всеобщего порицания.

Николай Цискаридзе выступал с Анжелиной Воронцовой на сцене Большого театра в спектакле "Щелкунчик" и очень трепетно относился к юной партнерше. Когда в театре после резких заявлений танцовщицы разразился скандал, Цискаридзе вступил в открытый конфликт с ее обидчиком Сергеем Филиным. А ведь Николай был страстным поклонником творчества коллеги.

"С моей точки зрения, это был лучший исполнитель Ромео, потому что ему и по возрасту это подошло эмоционально. Мы сидели в одной раздевалке всегда вместе, много шутили и были слишком близки. Когда началась вся эта камарилья с Анжелиной, когда он мне в лицо посмел сказать: «Ты же мальчик умный, посоветуй ей, чтобы она совершила определенные вещи, и у нее все сложится». При нашей степени близости, которую мы друг другу позволяли - когда вы сидите рядом с человеком бок о бок, знаете друг про друга все и даже больше - я ему сказал: «С сегодняшнего дня мне с тобой даже говорить противно». Встал и ушел", - сообщил артист.

Ведущий солист балета Михайловского театра Виктор Лебедев и ведущая солистка Михайловского театра Анжелина Воронцова в сцене балета "Драгоценности". Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

После этого, по словам Цискаридзе, он с Филиным не разговаривал никогда. "Просто отворачивался и уходил, потому что мне можно сделать что угодно, но моего ребенка обидеть?! Я никогда не забуду слезы Анжелины и количество издевательств над ней. Для меня это было слишком. То, что он вытворял, как он ее добивался, как он не мог смириться с тем, что не поддается...", - негодует бывший премьер Большого театра в YouTube-шоу Василия Конова.

Тяжелее всего было то, что Воронцову открыто стали травить. "Девочка сказала все честно - ее чуть не убили. Ей пришлось уйти из Большого театра... Одной из самых одаренных девушек не просто в России, а на планете Земля в этом поколении. Рядом с ней по способностям, внешности вообще никто не может встать. Но такое количество серости ненавидело эту девочку за то, что она красавица и талант! Девушка, которую с 15 лет преследовал человек, унижал, на удивление это вынесла. Такое давление этот подонок на нее оказывал! Столько на нее вылито, простите, дерьма", - вздыхает 47-летний Цискаридзе, открыто говоря о домогательствах в главном театре России.

Звезда отметил, что и ему самому не раз вонзали нож в спину коллеги, однако он всегда готов дать отпор. "Я очень хорошо понимаю, что, выходя из театра, надо образ снять. Вот в театре ко мне по иерархии лучше не подходить: я стою так высоко, что любого быстро поставлю на место. Но вне работы мне вообще все равно, узнали или нет, вспомнили ли мои звания и регалии. Потому что я за свою профессию спокоен, я очень честно нес этот крест 21 год", - говорит он.