«Интеррос» снова предложил «Русалу» «гуманизировать» дивиденды по «Норникелю»

«Интеррос» Владимира Потанина предлагает изменения с 2019 года. К этому вопросу возвращались и в прошлом году, еще до аварии в Норильске, но «Русал» (один из акционеров горнометаллургического комбината) инициативу не поддержал. Напомним, что Владимир Потанин предлагал ввести «потолок» годовых выплат на уровне 1 млрд. долларов. Последствия аварии обошлись «Норникелю» вдвое дороже, тем не менее, комбинат выплатил акционерам 1,2 млрд. долларов за 2020 год, а остаток дивидендов составляет около 3,5 млрд.

Действие соглашения акционеров «Норникеля», которым закреплена дивидендная формула, истекает в 2023 году. Почему бы не подождать?

Как объяснил в интервью «Интерфаксу» генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин, существующий порядок расчета нарушает «адекватную пропорцию между дивидендами и инвестициями в развитие компании». Сейчас дивиденды исчисляются из EBITDA. То есть, из прибыли компании до вычета процента по кредитам, налога на прибыль и амортизации по основным нематериальным активам и без учета инвестиций на модернизацию и развитие.

Например, за 2020 год акционеры «Норникеля» должны получить остаток дивидендов в размере около 3,5 млрд. долларов. Как высказал позицию «Интерроса» Сергей Батехин, такой платеж является неприемлемым с социальной точки зрения. А главное, что такая нагрузка заставит «Норникель» брать кредиты, чтобы сохранить объемы инвестиционной программы. Изменить характер начислений дивидендов важно еще и потому, что «Норникель» запускает долгосрочную программу модернизации и развития до 2030 года, которая предполагает значительный рост инвестиций.

«Интеррос» предлагает рассчитывать дивиденды от реально заработанных компанией денег, с вычетом затрат на текущую деятельность и развитие. Как уточнил Сергей Батехин, «именно так рассчитывает дивиденды контролирующий «Русал» холдинг En+, а также большинство компаний горнодобывающей отрасли.

Как отразятся изменения на акционерах? Гендиректор «Норникеля» уверен, что компания сможет гарантировать рынку дивидендную доходность в 5-7% в течение всего периода реализации 10-летней программы развития – при стабильных или растущих ценах на наши основные металлы.

Кстати, об эффективности использования компаниями финансовых ресурсов говорится в поручении президента Владимира Путина правительству. Поручение опубликовано на сайте Кремля, где, в частности, говорится:

«Задача Правительства – создать такие условия, при которых эффективнее было бы имеющиеся ресурсы и те ресурсы, которые могут появиться в связи с конъюнктурой на мировом рынке, направить эти средства не на выплату дивидендов, а направить их на развитие собственных бизнесов или новых бизнесов внутри Российской Федерации.

Необходимо подготовить систему мер, для того чтобы стимулировать компании направлять полученную прибыль на финансирование инвестиционных проектов в России».