ПСБ поддержит экономику Пермского края

Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве между банком и регионом. Это произошло на площадке XVI Всероссийского форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» в Москве.

- Стороны закрепили намерения о совместной реализации крупных инвестиционных проектов, расширении портфеля зарплатных проектов и предоставления льготных условий ипотечного кредитования для сотрудников бюджетной сферы Прикамья, льготных программ для малого и среднего бизнеса, - говорится в официальном сообщении банка.

В частности, жителям края – работникам бюджетной сферы и предприятий ОПК-участников зарплатного проекта ПСБ будет предоставлена сниженная ставка до 3,99% по программе «Семейная ипотека».

- ПСБ работает в Пермском крае с 2006 года, и мы видим, как регион меняется, развивается его инфраструктура, появляются новые производства, проекты, в том числе при нашем содействии. И мы продолжим принимать активное участие в дальнейшем социально-экономическом развитии края и реализации значимых для региона и его жителей проектов. Уже сегодня ПСБ финансирует крупнейшие предприятия оборонно-промышленного комплекса Пермского края, и мы намерены развивать наше взаимодействие как с сектором в целом, так и с его сотрудниками, а также работниками бюджетной сферы, предлагая им льготные условия обслуживания, - заявил Петр Фрадков, который в том числе является членом бюро центрального совета ООО «Союзмаш России» и куратором чувашского регионального отделения этой организации.

По его словам, реализация соглашения также поддержит внедрение новых и развитие современных банковских технологий и инфраструктуры на территории Пермского края.

- Для нас важно создать в регионе условия, при которых жизнь людей будет более комфортной и удобной, и при этом будет развиваться экономика. Поэтому мы расширяем сотрудничество с финансовыми организациями, в которых видим партнеров в реализации наших планов. В Пермском крае уже реализуется 102 проекта в формате ГЧП, прорабатывается ряд других, касающихся в том числе сферы ЖКХ, транспортной инфраструктуры, образования. Поддержка таких проектов, а также привлекательные условия ипотечных займов для рада категорий граждан и кредитования бизнеса – одни из потенциально привлекательных для региона направлений, по которым может развиваться наше сотрудничество, - подчеркнул Дмитрий Махонин.

По словам губернатора, власти Пермского края прорабатывают возможность строительства современной многофункциональной спортивной арены, северного обхода Перми, третьего моста через Каму, а также ряда социально значимых объектов в сфере здравоохранения и образования, часть из которых планируется реализовать в формате государственно-частного партнерства (ГЧП). Среди других региональных инициатив, которые банк планирует поддержать, — проекты АО Корпорация развития Пермского края по строительству жилых объектов, строительство многопрофильного медицинского корпуса, многофункционального центра с гостиницей, полигона твердых коммунальных и промышленных отходов в Соликамском городском округе Пермского края, а также проекты, посвященные празднованию 300-летия Перми.