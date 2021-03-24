Маньяку слово не давали. Пять историй убийц, ставших частью массовой культуры

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов недавно вышел на свободу. Фото: Кадр видео

- Такое внимание по кайфу, - говорит, не смущаясь один из самых знаменитых преступников современной России Виктор Мохов. И отвечая на вопрос, знали ли в тюрьме, кто он такой, «скопинский маньяк» с некоторой гордостью отвечает: - И на зоне знали, и вся страна знала.

Документальный фильм Ксении Собчак с освободившимся после 17 лет заключения Моховым стал одним из первых полноценных его интервью. Выход маньяка на свободу 3 марта стал темой номер 1 в прессе. Казалось, что благодаря такому повышенному вниманию Мохов вот-вот превратиться в популярного антигероя, бравирующего своим прошлым.

Фильм «Скопинский маньяк: разговор на свободе» оказался до тошноты откровенным. После его выхода на Ксению Собчак обрушился шквал критики.

- Это наше право как журналистов - исследовать границы добра и зла. Нельзя понять природу зла, если не заходить на его территорию, - объясняла журналистка незадолго до скандала.

- Дали ему три миллиона рублей, чтобы он участвовал в интервью. А он уже пообещал снова заняться одной из бывших жертв. Это что такое? И вы это даете в эфир на миллионную аудиторию?! - заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПО ЗАКОНУ СЫНА СЭМА

На фоне разгорающегося скандала зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев предложил запретить прессе брать интервью у убийц и насильников, нарушившим будет грозить административное наказание.

С аналогичным предложением выступил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Он отметил, что было бы неплохо законодательно запретить осужденным давать интервью СМИ. Таким образом, можно избежать популяризации и романтизации преступников. К слову, подобный закон существует в США с 1977 года - закон Сына Сэма (Son of Sam Law). Он запрещает преступникам, совершившим тяжелые и страшные преступления, освободившимся или находящимся за решеткой, зарабатывать на своих деяниях: давать интервью, писать мемуары, а также владеть права на экранизацию их истории. Этот закон, в частности, применили против Марка Чапмена, застрелившего в 1980 году певца Джона Леннона.

«КП» решила разобраться, кто из современных преступников стал частью массовой культуры и удостоился внимания киношников и писателей.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Максим Зайцев. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

ЗОДИАК: ТАЙНА ШИФРА

Убийства влюбленных парочек начались в Сан-Франциско в 1969 году. Преступления совершались по одному сценарию. Убийца заставал влюбленных в уединенном месте и в упор расстреливал их.

После второго нападения преступник сам позвонил в полицию и рассказал о содеянном. Следом он отправил письма в три местные газеты. Убийца просил разместить на первую полосу послание-шифр, в котором скрывалась информация о нем. Так громко и провокационно в историю США вошел маньяк по прозвищу Зодиак. Его он получил из-за знака, перечеркнутого круга, которым он подписывал письма.

Серийник утверждал, что убил 37 человек, хотя доказана его причастность к нападениям на семерых человек, пятеро из которых погибли.

Личность Зодиака до сих пор так не установлена. Следствие продолжается. Над таинственным шифром ломают голову многие любители головоломок. Первое послание разгадала американская семейная пара, еще одно дешифровали в декабре прошлого года. Нерасшифрованными остаются еще два сообщения.

Таинственность, которая была присуща Зодиаку, сделала его одним из самых популярных маньяков. По мотивам его преступлений снято более 10 художественных фильмов, в том числе «Зодиак» Дэвида Финчера.

ТЕД БАНДИ: КРАСИВЫЙ ПСИХОПАТ

- Общество хочет верить, что оно может идентифицировать злых, плохих или опасных людей, но это не так, - во время суда заявил Тед Банди. Юрист, психолог, семьянин, модник, прирожденный актер, при этом психопат, насильник, некрофил и маньяк. На его счету около 30 доказанных зверских убийств молодых девушек и девочек.

Внешность и поведение Банди плохо сочетались со словом «маньяк» - красивый, рослый, обаятельный, образованный. При этом он считается одним из самых страшных убийц в истории Штатов, а в 70-е годы он еще и стал национальной знаменитостью. Женщины сходили с ума по нему, ночевали в зале суда, чтобы быть поближе к своему кумиру.

- Я не животное и не сумасшедший. У меня нет раздвоения личности. Я обычный человек, - так описывал себя Банди.

Суд приговорил маньяка к смертной казни. Незадолго до исполнения приговора он дал интервью журналистам, в котором подробно рассказал о своих злодеяниях. Феномен этого человека пытались разгадать криминалисты и психологи - было непонятно, как в совершенно вменяемом человеке уживается законченный психопат. Его история легла в основу десятка песен и книг. Тед послужил прототипом для Ганнибала Лектера («Молчание ягнят») и Патрика Бэйтмана («Американский психопат»). В 2019 году вышел фильм «Красивый, плохой, злой», где роль Банди исполнил Зак Эфрон.

ФЛОРЕНТИЙСКИЙ МОНСТР: СМЕРТЬ ВЛЮБЛЕННЫМ

«Флорентийского монстра» можно было бы назвать подражателем Зодиака, если бы он не начал совершать убийства на год раньше - в 1968 году. К слову, в 2000-х годы итальянские журналисты придут именно к этому выводу.

Загадочные расправы над влюбленными вблизи Флоренции продолжались почти 15 лет - с 1968 по 1985 года. Злодей действовал с особенной жестокостью, во время убийства он использовал не только пистолет Beretta, но и нож, не оставляя жертве никаких шансов.

Маньяк совершил около семи или восьми двойных убийств. За время следствия основными подозреваемыми стали трое мужчин. Но их вину так и не смогли доказать. Дело было закрыто в 2001 году.

Преступления, совершенные «Флорентийский монстром», стали частью массовой культуры Италии. Это произошло, в основном, благодаря активности журналиста Марио Специ, который вел собственное расследование и написал книгу со своими догадками. Рассказ о двойных убийствах встречается в одном из романов итальянского писателя-криминалиста Донато Карризи. В 2008 году Том Круз купил права на экранизацию книги «Сладкие холмы крови» о «Флорентийском монстре», но до реализации кинопроекта дело так и не дошло.

АНДРЕЙ ЧИКАТИЛО: «ПРОШУ ВАС ОСТАВИТЬ МНЕ ЖИЗНЬ»

Советский маньяк Андрей Чикатило, чья фамилия стала нарицательной, смог «прославиться» на весь мир. На счету «ростовского потрошителя» более 50 жертв. Громкий судебный процесс закрепил за Чикатило звание хладнокровного маньяка, который не щадил ни детей, ни женщин. На суде он претворялся то сумасшедшим, то украинским националистом, то смертельно больным.

В 1994 году его расстреляли. Накануне он дал последнее интервью, которое вошло в документальный фильм «Мой дивный мир или Чикатило на фоне…». Жестокость убийцы не помешала посмертно стать одним из культовых преступников советской и постсоветской эпохи.

Убийства «ростовского потрошителя» вдохновили не только российских, но и американских кинематографистов на создание фильмов по мотивам преступлений Чикатило («Номер 44», «Эвиленко»). В России был снят десяток документальных проектов. В многочисленных песнях упоминается как сам маньяк, так и его жертвы. На днях вышел сериал «Чикатило», где главную роль исполнил Дмитрий Нагиев.

ВЛАДИМИР ИОНЕСЯН: «ОТКРОЙТЕ, МОСГАЗ»

Имя этого маньяка знают немногие, а вот его прозвище «Мосгаз» ушло в народ. 26-летний Владимир Ионесян, убивший пять человек, стал одним из первых советских серийных убийц. Он совершил пять кровавых расправ с 20 декабря 1963 по 8 января 1964 года, и за это короткое время привел в панику жителей Москвы и Иваново. Он проникал в квартиры, представляясь сотрудником газовой службы, и убивал тех, кто был в доме. Трижды его жертвами становились маленькие мальчики и дважды женщины.

Ионесян для современных криминологов остается одним из самых неизученных маньяков. Из-за скорого расстрела (его растеряли 12 января 1964 года), так и не были установлены его мотивы. Тем не менее, по сюжетам преступлений Ионесяна были созданы не только документальные фильмы, но и комиксы. В 2012 году вышел сериал «Мосгаз», где маньяка сыграл Максим Матвеев.

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