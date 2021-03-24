В Самарской области «Роснефть» вложила более 4,5 млрд рублей в модернизацию оборудования и экологические проекты

В 2020 году самарские предприятия «Роснефти» – «Самаранефтегаз», Новокуйбышевский, Сызранский и Куйбышевский нефтеперерабатывающие заводы, Новокуйбышевские нефтехимическая компания и завод масел и присадок – потратили на природоохранную деятельность более 4,5 млрд рублей. Речь идет о масштабной модернизации технологического оборудования, увеличении глубины переработки нефти и обеспечении экологической безопасности на предприятиях, что позволяет обеспечивать выпуск продукции с высокими экологическими характеристиками.

Обратим внимание, что бензин и дизельное топливо Сызранского, Куйбышевского и Новокуйбышевского НПЗ соответствуют высшему экологическому стандарту Евро-5. В 2020 году Сызранский НПЗ приступил к производству нового высокоэкологичного судового топлива RMLS 40, Новокуйбышевский НПЗ – топлива ТМС вида А. Их качество полностью соответствует требованиям Международной конвенции по предотвращению загрязнения судов (MARPOL).

«Самаранефтегаз» развивает проекты по реконструкции, диагностированию и ингибированию трубопроводного парка, полностью прекратил забор воды из поверхностных водных объектов для закачки в пласт. На предприятиях нефтепереработки и нефтехимии Самарской группы внедряются инновационные и ресурсосберегающие технологии, ведется реконструкция очистных сооружений и систем оборотного водоснабжения. Ежегодно сокращается забор воды из природных источников, увеличивается использование оборотной воды. За последние годы этот показатель вырос до 95%.

Другое чрезвычайно важное направление – переработка и безопасная утилизация промышленных отходов. «Самаранефтегаз» ввел в эксплуатацию четыре площадки по переработке грунтов с повышенным содержанием углеводородов. Успешно действующая на Новокуйбышевском заводе масел и присадок уникальная технология позволяет вовлекать нефтесодержащие отходы от производства присадок во вторичную переработку с получением товарной продукции. Предприятия компании одними из первых в Самарской области организовали раздельный сбор пластика и макулатуры. Десятки тонн отходов направлены в переработку.

Большое внимание уделяется состоянию атмосферы и круглосуточному экологическому мониторингу вблизи производственных площадок. На нефтеперерабатывающих предприятиях стартовали проекты по оснащению резервуаров специальными понтонами, что позволило значительно сократить испарение нефтепродуктов с поверхности. В санитарно-защитных зонах Куйбышевского, Сызранского и Новокуйбышевского НПЗ работают стационарные и передвижные экопосты, оснащенные современным высокоточным оборудованием, позволяющим в постоянном режиме анализировать состояние атмосферного воздуха.

Экологическое волонтерство – неотъемлемая часть реализуемых экологических проектов предприятий Самарской группы. В 2020 году работники компании провели акцию по изучению естественных источников природной воды и благоустройству родников, регулярно организовывали зеленые субботники. В общей сложности собрано около 1000 тонн мусора, очищено более 188 тыс. кв.м территории муниципальных образований и береговых зон. Кроме того, предприятия «Роснефти» восполнили водные биоресурсы, выпустив в акваторию Волги и рек волжского бассейна 900 тыс. мальков рыб, включая особей осетровых пород.