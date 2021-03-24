Не дали место в детсаду, а очень надо: что делать родителям

Рассказываем, что делать, если нет мест в детсаду. Фото: Мария ЛЕНЦ

Новая смена трехлетних детишек отправится в дошкольные образовательные учреждения (ДОУ — так теперь называются детсады) 1 сентября. А весной (с 1 марта по 1 июня) местные департаменты и управления образования начинают выдавать путевки и формировать группы. Во многих городах малышей значительно больше, чем вмещают детсады. И если ваш ребенок не в первой десятке в очереди, есть смысл брать ситуацию под контроль. Что можно сделать, мы расспросили работников системы образования.

Прежде поясним, как формируется очередь. Родители подают заявление через Госуслуги или МФЦ и указывают приоритетное ДОУ (их может быть от двух до пяти). Если документы в порядке, ребенка ставят в очередь, которую выстраивает специальная электронная система по дате рождения и дате регистрации в очереди. Параллельно происходит сортировка на льготников и тех, кто поступает на общих основаниях. И уже потом общая очередь, как речка, разветвляется по садикам. Льготники автоматически добавляются в начало списка, и поэтому внешне очередь иногда ведет себя странно: были 15-е и вдруг оказались 20-е. А теперь о том, что делать родителям, если пора выходить на работу и боитесь пролететь с детсадом.

Выберите менее популярный садик.

Приоритетное ДОУ может оказаться очень популярным или же именно в вашем районе большой наплыв льготников (дети военнослужащих, судей, дети сирот и из многодетных семей – список категорий внушительный), а вы ни сном ни духом. Обратитесь в управление образования и уточните приблизительные сроки зачисления вашего ребенка, а заодно в какие ДОУ сейчас попасть реальнее. Возможно, есть смысл переписать заявление. Сделать это несложно: отправьте письмо на электронную почту ведомства, и система перебросит вас в новую очередь. Но не в конец, как в магазине, а с учетом даты рождения ребенка и даты регистрации в системе.

Место, правда, могут предложить в садике на другом конце города. Но, если ситуация безвыходная, соглашайтесь и сразу после зачисления подавайте новое заявление - на перевод в садик поближе. Есть еще один нюанс, о котором многие мамы не знают: преимущество перед другими очередниками есть у ребенка, если его старшие брат или сестра уже ходят в конкретный садик. Об этом нужно сообщить в дошкольный отдел до 31 марта, чтобы успеть к основному распределению

Возьмите отпуск.

Трудовой кодекс (ст. 128) дает право на отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. Отпускать вас или нет и на какой срок, решает работодатель, но попытка не пытка.

Попросите работодателя замолвить словечко.

Работодатель может направить ходатайство в департамент образования, объяснив, что вы ценный и незаменимый работник. Возможно, в ведомстве проникнутся и выделят место в саду. Не в том, куда вы хотите, а где оно есть.

Отдать ребенка в частный сад.

Недешевая альтернатива, конечно: платный садик стоит от 30 тысяч рублей в месяц. Но можно выбрать сад с лицензией на образовательную деятельность, и тогда сможете получать компенсацию от государства (см. КСТАТИ), пока вам не предоставят, наконец, место в ДОУ. Да-да, из очереди вас никто не выкинет, а местечко может появиться в любой момент, поскольку зачисление происходит в течение всего года.

Устроиться на работу в группу.

Без специального образования маму на работу в детский сад возьмут разве что нянечкой, зато выделят место для ее малыша. Да, зарплата копеечная. Да, не то, о чем мечтали и к чему готовились. Но какую-то копейку, причем стабильно, в дом приносить будете! К тому же ребенок под присмотром, а бесконечные больничные в детсаду никого не удивляют.

КСТАТИ

За что положена компенсация

Посещать детское дошкольное учреждение – конституционное право каждого ребенка. Если же кто-то из родителей из-за нехватки мест в ДОУ вынужден сидеть дома, семья вправе получить компенсацию. Ее цель - частично восполнить отсутствие заработка родителя. Такие выплаты сейчас есть в 11 регионах, где с садиками реально туго. Платят из местных бюджетов, кому и сколько – тоже решают местные власти. К примеру, в Перми родители детей от полутора до трех лет получают чуть больше 5000 рублей в месяц, а за детей 3-6 лет - 4500, в Ханты-Мансийском АО другие суммы: 7000 и 3000 рублей. Возможно, когда-нибудь такую помощь сделают обязательной на федеральном уровне, ведь законопроект еще в прошлом году поступил на рассмотрение в парламент.

В некоторых регионах компенсируют и расходы на частный садик. В Москве, к примеру, это 20% от родительской платы на первого ребенка ежемесячно, 50% на второго и 70% на третьего и каждого следующего. Важное условие: ребенок числится в очереди в ДОУ, а частный сад имеет лицензию на образовательную деятельность.

Можно получить налоговый вычет за платный садик, если хотя бы один из родителей официально трудоустроен. Вычет - это возврат уплаченного в пользу государства НДФЛ (13% от зарплаты перечисляет работодатель) за социально значимые траты: покупку жилья, лечение, образование. Максимальная сумма, с которой можно получить вычет - 50 тысяч рублей в год, а 13% - это 6500.

С 2018 года появилась возможность оплачивать частный детский сад средствами материнского капитала.