"Нельзя так долго вместе жить": Леонид Агутин раскрыл правду о разводе с Анжеликой Варум

В прессе с завидной регулярностью всплывают слухи и сплетни о разводе звездных супругов Фото: Иван ВИСЛОВ

Анжелика Варум и Леонид Агутин - одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Супруги женаты более 20 лет, у них есть дочь Лиза. Меж тем в прессе с завидной регулярностью всплывают слухи и сплетни о разводе звездных супругов. Певец решил расставить все точки над "I". Он честно рассказал, что происходит в его семье.

"На сплетни стараюсь не обращать внимания. Первое время мама очень переживала, реагировала на любую информацию в желтой прессе. Успокаивал как мог: «За что боролись, на то и напоролись, мам. Профессия такая, привыкай. Но лучше не читай, а сразу звони: «На самом деле как было, сынок?»", - сообщил Леонид Агутин.

Светские репортеры то и дело разводят певца с женой Анжеликой Варум. Артист на это лишь улыбается. "Нас с Машей усиленно разводят уже лет 15. Ну действительно засиделись, нельзя же так долго вместе жить! Думаю, в представлении людей мы должны были протянуть лет пять и расстаться. Отсюда и слухи. Родители тяжело реагировали на первые «разводы», к десятому вроде бы привыкли", - цитирует звезду "Караван Историй".

Певцу то и дело приписывают интрижки на стороне. Агутин философски относится к подобным домыслам. "Как-то вышла статья с «откровениями» девушки из Краснодара. Якобы я пообещал сделать ее звездой шоу-бизнеса, у меня же там «все схвачено». И пригласил в гостиницу, где мы провели ночь... Она возмущалась, что я ее обманул, никуда в итоге не устроил. «Все они такие в этом шоу-бизнесе!» - таким штампом заканчивалась статья. Газету увидела мама, позвонила с вопросом. Я развеселился... Понятно, что вранье и девочки, чьим именем подписали статью, скорее всего не существует", - делится Леонид.

Он открыто признается в слабостях: "Когда собираемся после концертов, разумеется отрываемся. Иногда удар не держу...".

Однажды в Юрмале певец перебрал с алкоголем и уснул на лавочке. Проснулся от вспышки фотоаппарата. Папарацци - наутек. "А вскоре выходит газета с моей фотографией на первой полосе. Тот самый снимок, когда проснулся на свежем воздухе. Что сказать? В связи с тем что я оставался после концерта в гриме, снимок вышел удачным. Я прекрасно выглядел на той скамейке! Какой сделал вывод? Будь всегда в форме! На всякий случай. Вдруг заснешь в кустах? Главное при этом - прилично выглядеть", - улыбается артист.