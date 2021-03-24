Владимир Колокольцев назначил новых руководителей МВД в пяти регионах

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Фото: Антон Бастаков/МВД РФ/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в режиме видеоконференцсвязи представил личному составу пяти территориальных органов МВД России новых руководителей.

Указом президента России на должность министра внутренних дел по Республике Адыгея назначен полковник полиции Иван Бахилов, генерал-майор полиции Павел Гаврилин – начальником УМВД России по Пензенской области, полковник полиции Максим Кузнецов – начальником УМВД России по Ненецкому автономному округу, полковник полиции Александр Соловьев – министром внутренних дел по Республике Алтай, генерал-майор полиции Сергей Щеткин – начальником ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Министр обратил внимание подчиненных на скорость получения Госуслуг гражданами, вопросы безопасности дорожного движения, посоветовал активнее использовать на дорогах возможности технических средств контроля.

Но особый акцент министр сделал на противодействии IT-преступности, – количество таких посягательств возросло во всех пяти субъектах, как и в целом по стране.

Глава МВД России напомнил генералам, что две недели назад принят Федеральный закон, позволяющий прекращать оказание услуг связи на территории исправительных учреждений и следственных изоляторов.

- Реализация этого закона станет существенным подспорьем в работе по предупреждению дистанционных хищений. Вместе с тем способы их совершения постоянно меняются, что требует адекватного реагирования. В первую очередь – укрепления соответствующих профильных подразделений и повышения квалификации наших сотрудников, - отметил Колокольцев.