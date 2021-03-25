Один из лучших: как биохимия крови поможет регулярно следить за здоровьем

Расскажем о популярном, информативном и недорогом исследовании – биохимии крови.

Что такое биохимия крови

Базовый комплекс «Биохимия крови» – анализ из восьми показателей, который поможет проверить обмен веществ, работу сердца, пищеварительной и мочевыделительной систем. Проще говоря, это исследование проверяет печень, почки, поджелудочную железу и желчный пузырь.

Если ваши биохимические показатели крови увидит врач, то по ним он сможет оценить работу органов и систем нашего тела, понять, как протекает обмен веществ, обнаружить нехватку жизненно важных элементов и даже заподозрить начало опасных болезней до проявления симптомов. Но для начала стоит уточнить – а почему так важна регулярная профилактика?

Для того, чтобы избежать проблем, зачастую достаточно одного простого действия: регулярная чистка зубов уменьшает вероятность дорогостоящего визита к стоматологу, своевременная замена масла в машине позволяет продлить жизнь двигателю, а установка таймера во время готовки поможет не испортить блюдо.

Такой же принцип можно применить и к биохимии крови. Здоровому человеку достаточно проходить этот недорогой и информативный анализ не реже одного раза в год.

Что входит в анализ

Кровь – главная транспортная система организма, и в нее попадают все вещества, которые выделяются в процессе жизнедеятельности клеток. Таким образом, изменение ее показателей позволяет замечать сбои в любых внутренних процессах.

Базовый комплекс биохимии крови состоит из восьми анализов: АЛТ, АСТ, билирубин общий, креатинин, мочевина, общий белок, сывороточное железо, холестерин общий. Разберем каждое исследование по отдельности.

Аланинаминотрансфераза – один из основных ферментов, которые синтезируются в печени. АЛТ почти не попадает в кровь и постоянно находится внутри клеток печени – гепатоцитов. Если они разрушаются, уровень фермента в крови значительно возрастает. В печени нет нервных окончаний – она не умеет «болеть», поэтому этот анализ очень важен для выявления болезней, способных долго протекать бессимптомно: гепатит, цирроз и рак печени.

Аспартатаминотрансфераза – как и АЛТ, АСТ в больших количествах оказывается в крови только при разрушении клеток, внутри которых содержится – но в этом случае не только печени, но и мышц, в том числе сердца. Тем не менее, чаще всего серьезное повышение уровня АСТ наблюдается именно при заболеваниях печени.

Общий белок – показатель, отражающий содержание белковых веществ в плазме крови. Повышение его уровня может говорить о наличии острых или хронических инфекций, аутоиммунных или онкологических заболеваний. Причиной низкого уровня может быть несбалансированное питание, нарушение синтетической функции печени или работы почек.

Креатинин – конечный продукт энергетического обмена. Он полностью выводится из организма почками, поэтому повышение уровня креатинина почти всегда указывает на нарушение их функции.

Мочевина – один из конечных продуктов белкового обмена. Она всегда содержится в крови, и ее количество меняется в зависимости от рациона: чем больше белка, тем выше уровень мочевины. Слишком высокие значения говорят не о проблемах с питанием, а о нарушении функции почек: именно они отвечают за выведение мочевины. Обычно ее уровень снижается при долгом голодании или вегетарианской диете, а также из-за болезней печени.

Холестерин жизненно необходим нашему организму: из него, в том числе, состоят мембраны всех клеток человеческого тела. Косвенно повышенный уровень холестерина отражает риск развития атеросклероза, но может говорить и о болезни щитовидной железы, сахарном диабете, заболеваниях почек. Низкий уровень холестерина обычно связан с заболеваниями печени и кишечника.

Железо – важнейший микроэлемент, который человек получает с пищей. Он входит в состав гемоглобина, при помощи которого по организму переносится кислород. Содержание железа в крови зависит от питания и от того насколько хорошо микроэлемент усваивается в пищеварительном тракте.

Билирубин – основной компонент желчи, продукт распада гемоглобина. Если выделение желчи из клеток печени нарушается или происходит закупорка желчных протоков, уровень содержания билирубина в крови повышается.

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