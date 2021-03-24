Слабонервным не смотреть: Из-за наводнения жилые дома в Австралии оккупировали ядовитые змеи и пауки

Змеи, спасаясь от наводнения, заползают в дома австралийцев. Фото: facebook.com/SunshineCoastSnakeCatchers

В начале прошлого года весь мир спасал Австралию от лесных пожаров. Теперь зеленый континент постигла новая беда - наводнение. Из-за дождей, продолжающихся уже несколько дней, вышли из берегов реки на восточном побережье. Из затопленных районов были эвакуированы 18 тысяч человек - 15 тысяч жителей территорий, располагающихся севернее Сиднея, и три тысячи жителей Западного Сиднея.

Из-за поднявшегося уровня воды животные тоже вынуждены бороться за жизнь. Многие ищут спасения у людей. Так местные жители жалуются, что пауки и змеи, спасаясь от паводка, забираются в их дома. В частности, пресмыкающиеся временно оккупировали жилища, которые временно оставили их владельцы из-за паводка.

Как говорят специалисты, животные, как и люди, пытаются укрыться от воды, забравшись как можно выше. Фото: facebook.com/SunshineCoastSnakeCatchers

С нечто подобным австралийцы уже сталкивались в 2001 и 2013 годах. Тогда можно было встретить целые колонны пауков, направляющихся на самую высокую точку в районе. Сейчас происходит то же самое.

- По мере того, как вода поднималась, а почтовый ящик все больше уходил под воду, я стал замечать все больше черных точек. Тогда я подумала: «О Боже, это же пауки!», - рассказывает жительница Максвилла Мелани Уильямс.

Полчища пауков спасаются от наводнения. Фото: facebook.com/Mattlnf

Как говорят специалисты, животные, как и люди, пытаются укрыться от воды, забравшись как можно выше.

- На деревьях уйма змей, - жалуется на своей странице в Фейсбуке фермер Мэтт Ловенфосс, живущий в деревне Кинчела Крик в Новом Южном Уэльсе. Мужчина также опубликовал кадры, как черные пауки оккупировали его забор, превратив шевелящуюся стену.

Заметив людей, проплывающих на лодке, змеи, ящерицы так и норовят забраться к ним. Среди них - ядовитая черная ехидна или краснобрюхий черный аспид, а также ложные кобры Гюнтера или коричневые змеи. Последние считаются наиболее ядовитыми, укус даже молодой особи может убить человека. Людей, возвращающихся в свои дома, призывают быть внимательными, носить прочные ботинки и перчатки во время уборки мусора.