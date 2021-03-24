Роналду подешевел до 50 млн евро

Кстати, на днях Криштиану получил уже второй трофей лучшего игрока года в Италии, так что списывать со счетов красавчика еще рано Фото: REUTERS

Популярный футбольный портал transfermarkt.com обновил стоимость игроков на футбольном рынке. Больше всех из них за последнее время подешевел португальский форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, цена на которого опустилась до 50 млн евро. А ведь летом 2018 года «Юве» заплатил за португальца 112 млн евро, заключив с ним четырехлетний контракт. А 50 млн Роналду стоил еще в далеком 2008 году, когда выступал за «МЮ».

Любопытно, что туринцы тут же отреагировали на эту новость. Вице-президент клуба Павел Недвед заявил, что Роналду неприкасаем. А тренер Андреа Пирло тоже остается в команде на следующий год.

А разговоры пошли не зря, ведь «Ювентус» уже вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух матчей «Порту». Да и в чемпионате Италии дела у «Ювентуса» идут не блестяще. Туринцы в последнем туре проиграли «Бенвенето» (0:1) и за 11 туров до финиша находятся на третьем месте в турнирной таблице, уступая 10 очков «Интеру». Впрочем, 36-летний Роналду, забивший только в чемпионате 23 мяча в 24 играх, все равно остается лучшим бомбардиром первенства.

Кстати, на днях Криштиану получил уже второй трофей лучшего игрока года в Италии, так что списывать со счетов красавчика еще рано.