Сергей Цеков: Возмущение по земле в Крыму — обычная выдумка Евросоюза

За комментарием «КП» обратилась к сенатору Совета Федерации РФ от Крыма Сергею Цекову Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не менее пятисот человек из 11 с половиной тысяч собственников крымской земли, которые имеют отличное от российского гражданство, с начала 2021 года отказались от участков на полуострове. Таковы данные госкомитета по госрегистрации и кадастру Республики Крым. Начиная с 20 марта по указу президента России иностранцы не имеют права владеть землей на территории этого южного полуострова. Договор об аренде — пожалуйста. Хотите землю в собственность — извольте предъявить паспорт с двуглавым орлом!

За комментарием «КП» обратилась к сенатору Совета Федерации РФ от Крыма Сергею Цекову.

- После введения запрета для иностранцев владеть землей в Крыму около полутысячи человек от своих участков отказались. Кто эти люди?

- Среди «отказников» могут оказаться и те, кому такие участки подарили, и те, кому их продали. Не думаю, что кто-то готов отказался от серьезных участков в принципе. Конечно, есть те, кто понимает ситуацию и оформляет российское гражданство.

- В Евросоюзе заявили о непризнании этого указа именно из-за того, что он «толкает» собственников на принятие российского гражданства.

- Если у тебя есть участок, который расположен в приграничной зоне РФ — и это касается не только Крыма, но и ряда других регионов РФ — законодательство унифицируется. По таким вопросам оно должно быть общим для всей страны.

- При Украине была «земельная вольница»?

- Да, во времена Украины много чего можно было. И, кстати, экстремистские организации работали без помех. Вроде Хизб ут-Тахрир (признана в России террористической — ред.). Ведь Киев не считал ее экстремистской террористической организацией. Надо понимать, что Крым - составная часть России. И законы РФ должны там действовать в полной мере. И нет там никакого принуждения.

- Евросоюз так не считает.

- Это обычные выдумки Евросоюза. Сидят там и выдумывают. Они не слишком то глубоко понимают то, что в ЕС происходит, а, тем более, в России. Но с обвинением в адрес России им надо было выступить обязательно. Заявления делают, недолго думая.

- Но неужели кто-то от участков в Крыму так легко отказывается?

- Думаю, там меняются юридические лица, происходит формальная смена собственника. Да, я знаю людей, которые жили «на два дома». И в Крыму, и на Украине, и где-то далеко за рубежом. После принятия закона люди должны были определиться.

- Долго будут определяться?

- Не думаю. Вообще, принятие российского гражданства на полуострове проходит по упрощенной форме. При том этими участками, как правило, владеют как раз те крымчане, которые покинули полуостров до 2014-го года. Кто то уехал на территорию Украины, кто-то на территорию других стран. Участки, как правило, им доставались по наследству от родителей или иных родственников. И Указ президента РФ стимулирует этих собственников на принятие решения. И хочу подчеркнуть: недвижимость никто не забирает — речь идет о земле.

- Почему говорится не обо всех районах Крыма?

- Потому что речь о приграничных территориях.

- Ваш прогноз - как дальше ситуация будет развиваться?

- Некоторые собственники земли, возможно, решат обжаловать решение в европейских судах. И тут интересно, как европейские структуры станут принимать иски по собственности в Крыму. Как они смогут определяться с ответчиком? Они ведь не признают Крым как субъект Российской Федерации? К кому будут апеллировать? Ведь, принимая иски по крымской земле в производство, они таким образом вынуждены будут признать действие российского права на данных территориях.

- У ряда известных украинцев земля в Крыму...

- Да, в том числе у популярных эстрадных исполнителей. Что они будут делать с участками земли, на которых стоят их дома? Таких известных личностей много может быть.

- Это и Зеленского касается?

- Не знаю, какая именно недвижимость была в Крыму у Зеленского, были ли там участки земли...

- В любом случае, по Крыму все должны определяться...

- Да, и крымчане, и другие - насколько считаются они с российским законодательством. Кого-то из собственников, может, это не особо не волнует, у кого там, может, несколько метров у дома.

- Почему Евросоюз так взволновала проблема собственности на землю в Крыму?

- Потому, что они считают вопрос политическим. Отчего их никак не взволновала проблема собственности, например, на предприятие «Мотор Сих в Запорожье, где у китайских собственников было полное право им распоряжаться? Киев же самым бессовестным образом забрал у законного собственника эту компанию! Получается, тут Евросоюз в раскорячку стоит. Им так и хочется сказать: что вы там какие то заявления делает? Вспомните, что вы заявляли по Косово? Тогда же британцы, американцы заявляли о «праве народа Косово на самоопределение»? А когда свое право на самоопределение проявили в Крыму, они почему то это признавать отказываются.

Да в гробу мы видели их заявления!