В режиме максимальной открытости: Министр обороны Румынии случайно слил в сеть коды доступа к секретным базам данных

Николае Чукэ еще раз показал, насколько важно заботиться об информационной безопасности Фото: Википедия

Произошедший в прошедший вторник курьезный случай с министром обороны Румынии Николае Чукэ еще раз показал, насколько важно заботиться об информационной безопасности. В погоне за красивой картинкой глава военного ведомства раскрыл секретные сведения.

Вроде бы сначала все шло гладко — министр вместе с членами парламентской комиссии по обороне прошелся по Академии сухопутных войск имени Николае Бэлческу, полежал на курсантских кроватях, осмотрел музей, потрогал красивые автоматы и пулеметы. Но потом разгорелся скандал, ведь, как пишет румынское издание Sibiu 100%, Чукэ выложил в Фейсбуке фотографию, на которую попала доска с написанными маркером паролями для доступа к учетным записям и видеоконференциям одного из узлов связи вооруженных сил, а также телефоны некоторых сотрудников.

Конечно, это очень легкомысленный подход к информационной безопасности. А вдруг в Академию проберется шпион? Хотя с такими чиновниками, которые не смотрят, на каком фоне фотографируются, и хитроумных врагов не надо.

Пикантная подробность в виде секретной информации неплохо разбавила сухой язык пресс-релизов, обратив на себя внимание румынских блогеров и журналистов. Так что в каком-то смысле Николае Чукэ добился желаемого – привлек внимание общественности к своей работе.

Кстати, официальный сопровождающий текст к репортажу содержал небольшой намек на всю ситуацию, ведь как подчеркнул министр, он хотел «обеспечить полную прозрачность военного учреждения, его задач, работы и финансирования». По поводу прозрачности чиновник уж точно не обманул…

Впоследствии в военном ведомстве Румынии объяснили, что ситуация не связана с нарушением мер безопасности, а данные на снимке использовались лишь для доступа к платформе, где делается запись на вакцинацию от коронавируса. Тем не менее, саму фотографию из соцсети удалили, а пароли, по информации минобороны, немедленно сменили.

Депутат Европарламента от коалиции «Союза за спасение Румынии» и «Партии свободы, единства и солидарности» Драгоц Пислару неплохо поиронизировал по всей это ситуации.

- Вершина кибербезопасности: иметь у себя в стране Европейский центр кибербезопасности и продолжать использовать пароли, написанные на доске, - написал политик на своей странице в «Фейсбуке».