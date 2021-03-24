Генсек НАТО Йенс Столтенберг: «Мы будем сдерживать военное могущество России»

Генеральный секретарь НАТО норвежец Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО норвежец Йенс Столтенберг подвел итоги прошедшего в Брюсселе двухдневного заседания Совета глав МИД военного блока. Как и предполагали эксперты, главную угрозу альянсу он усмотрел в политике России. В своем выступлении генсек обвинил Москву во всех грехах: от «ракетной угрозы и кибертерроризма» до «репрессивных мер на собственной территории».

Вот основные претензии к нашей стране, озвученные Столтенбергом:

- отношения с Россией остаются сложными. Россия усиливает агрессивное поведение за ее пределами. НАТО будет отвечать на расширение военного могущества России от Кавказа до Арктики;

- ракетная угроза со стороны России возрастает, поэтому НАТО необходимо пересматривать и адаптировать свой потенциал сдерживания и обороны;

- враждебные действия со стороны России носят не только военный характер: кибернападения, экономические действия, дезинформация. Ни НАТО, ни Европейский союз не обладают всеми необходимыми инструментами для того, чтобы реагировать на эти вызовы по одиночке. Необходимо наладить совместную работу по противодействию акциям Москвы;

- российские власти жестко подавляют протестные акции внутри страны, предпринимают попытки отравления неугодных персон. Члены НАТО должны активнее обмениваться разведывательной информацией по этим вопросам.

Свои «ответные действия» в НАТО заготовили, похоже, еще до того, как сформулировали претензии к России. «Мы провели серьезное усиление. Мы развернули боевые группы на восточной части северо-атлантического союза, проводим больше учений. Мы активизируем сотрудничество с партнерами, такими как Грузия и Украина», - заявил генсек альянса.

Так кто же кому угрожает?

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ), доктор исторических наук Юрий Рогулев:

Без «российской угрозы» блок НАТО никому не нужен

- Мне кажется, не стоит переоценивать значимость заявлений Йенса Столтенберга. Его слова - возвращение к старым ритуалам времен холодной войны. Президент Франции Эммануэль Макрон недаром говорил о «кризисе мозга» НАТО: с исчезновением Советского Союза блок потерял противника, против которого был создан, а, следовательно, и смысл своего существования. Натовцы столкнулись с проблемой самоидентификации. Можно, конечно, бороться против всех планетарных угроз и дать альянсу распухать дальше, но это будет уже не северо-атлантическая солидарность, а нечто монструозное.

И в НАТО взялись за старые лекала: вот он привычный и извечный враг - Россия, будь то в царские времена, в советскую эпоху или сейчас. Она всегда была альтернативой западному господству, поэтому ее надо всячески сдерживать. Это просто и понятно для большинства обывателей в США и Европе, которым особо и объяснять-то ничего не потребуется. Надо только составить списочек мнимых угроз с Востока и продолжать тратить триллионы на содержание блока. Нам надо сохранять спокойствие, но держать порох сухим, понимая, что Запад никогда не примет нас в равноправные партнеры. Видимо, мы долго будем оставаться геополитическими соперниками. Это непросто и накладно, но мне кажется, ни они, ни, тем более, мы не желаем превратиться в смертных врагов.

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