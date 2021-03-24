Бывший ученик собрал круглую сумму для учителя, потерявшего жилье из-за пандемии

Растроганный преподаватель, до конца не веривший в происходящее, заявил собравшимся, что они дали ему самое главное — надежду на будущее Фото: Twitter.com

Прошедший 2020 год был тяжелым для всех. Пандемия коронавируса изменила привычный уклад, а некоторые люди оказались в буквальном смысле на обочине жизни. Как, например, 77-летний Хосе Вильярруэль — бывший преподаватель из города Фонтана, что в Калифорнии. «Мистер V», как его между собой звали ученики, десятки лет работал учителем на замену.

В силу особенностей должности он постоянно перемещался между классами и школами, так и не прибившись ни к одному из коллективов. Именно такие несчастные и одинокие, как Хосе оказались один на один с «новой нормальностью». Дезориентированные, не знающие, чего ждать от будущего, и закончится ли карантин вообще.

Оставшись без работы из-за «дистанционки» Мистер V решил, что лучше уйти на пенсию, чем числиться в штате без зарплаты.

- Я решил, что ситуация со школой полностью изменилась, и я поверил, что работа замещающего учителя закончена навсегда, - признался пенсионер в интервью телеканалу FoxnewsLA.

Выданной штатом единовременной выплаты хватило лишь на покрытие долгов, а вот на оплату жилья средств у бывшего педагога не осталось. В результате домом для Хосе стал его автомобиль. В глазах окружающих его жизнь не особо то и изменилась — он по прежнему ездил на автомобиле в магазин, на нем же посещал местный общественный центр для пожилых людей, мыл железного коня на автомойке самообслуживания.

Ничего бы и не изменилось, если бы в один из дней на спящего на заднем сидении припаркованной у автозаправки машины Вильярруэля не заметил его бывший ученик — 21-летний Стивен Нава.

Внимательный молодой человек был шокирован тем, как сложилась судьба человека, работой которого всегда была помощь другим. Вначале он снял с карточки все свои деньги — 300 долларов и оплатил гостиничный номер для своего бывшего учителя.

Затем Стивен решил, что этого мало и запустил на краудфандинговой платформе «GoFundMe» акцию по сбору средств для Вилларруэля. Для раскрутки страницы он поделился историей Хосе в TikTok. Видео очень быстро набрало более чем 1,7 миллиона просмотров и заявленная сумма в 27 тысяч долларов (больше 2 млн рублей) была собрана в считанные дни.

А в минувший четверг, как раз в 77-й день рождения Вилларруэля, в местном общественном центре для пожилых людей прошла торжественная церемония вручения чека и других подарков, на которой присутствовали мэр города и другие бывшие ученики, откликнувшиеся на призыв Стивена.

Растроганный преподаватель, до конца не веривший в происходящее, заявил собравшимся, что они дали ему самое главное — надежду на будущее. Теперь он намерен помогать другим людям, попавшим в аналогичную ситуацию, а власти штата обещают разобраться с причинами, по которым Хосе была назначена столь мизерная пенсия.