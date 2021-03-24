Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика24 марта 2021 19:20

Оргкомитет предварительного голосования в Москве регистрирует первых кандидатов

Предварительное голосование «Единой России» набирает скорость: с каждым днем все больше участников подают заявки на участие. Оргкомитет голосования 19 и 23 марта обсудил детали регистрации первых участников
Источник:kp.ru
Комментарии (2)Комментарии (2)

Петр Толстой

Фото: Иван ВИСЛОВ

Первым документы на участие в предварительном голосовании на Люблинском одномандатном округе №199 подал действующий депутат Госдумы, член Высшего совета Партии Петр Толстой. Также на Кунцевском округе №197 заявил журналист и телеведущий телеканала «Россия-1» Евгений Попов. Оба кандидата успешно прошли регистрацию.

Среди первых заявившихся есть как члены Партии, так и беспартийные участники: доли распределились практически поровну.

- Это яркое свидетельство того, что интерес к выборам есть у всех категорий – вне зависимости от партийной принадлежности, - отметил председатель столичного оргкомитета, секретарь Московского городского регионального отделения «Единой России» Андрей Метельский. – Это знак доверия к нашей Партии и свидетельство того, что с первых дней голосование проходит открыто и демократично.

Среди заявок обнаружились и провокации: через электронную форму на сайте голосования зарегистрировались «участники», которые публикуют посты, дискредитирующие «Единую Россию». В соответствии с Положением о предварительном голосовании такие заявки были отклонены.

Выборы 2021КАРТИНА ДНЯ