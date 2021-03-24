Глава Новгородской области Андрей Никитин рассказал, о чем говорил с Путиным на закрытой части встречи

Андрей Никитин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Андрей Сергеевич! У меня традиция или это стало уже привычкой. Когда мои Герои встречаются с Владимиром Путиным - главы регионов, губернаторы или политические деятели, я им потом звоню. И они мне «по секрету» рассказывают, а что было потом, без прессы? Я так шучу, конечно. Скажите, а сколько эта ваша встреча с Владимиром Путиным 24 марта продолжалась?

- Встреча с президентом – дело волнительное, поэтому мне показалось, что, наверное, полчаса. Или, может, чуть больше. Часов не наблюдал, в общем.

- Я понял, что вы волновались, немножко года там напутали, да? Но я в своём репортаже поставил там все правильно, что речь идет о 2019-м и о 2020-м.

- Конечно. 2021-й только начался. Итоги рано подводить.

- То есть, минут 30 вы с президентом говорили. Потом еще же была, да, закрытая часть беседы?

- Нет, полчаса - это столько всего продолжалась встреча. Примерно 15 минут - открытая часть, примерно 15 закрытая. Грубо так.

- А вот интересно, в закрытой части что же было - из того, что можно говорить журналистам?

- Ну, она ж потому и закрытая.

- А мы же как бы, такой у нас цикл...

- Вот смотрите.

Для примера я могу сказать, что на одной из встреч раньше, в закрытой части, я просил президента поддержать меня, помочь ликвидировать долги больниц, которые были накоплены ранее. И все больницы были на картотеках там, не могли лекарства покупать и так далее. Задолженность была больше 700 миллионов.

И тогда президент помог. Мы там и региональные деньги, в том числе, добавили.

И уже в открытой части, на нынешней встрече, я доложил президенту, что у нас неплохие результаты по прохождению ковида в 2020-м.

- Это я видел, да. А сейчас, на закрытой части, вы какие проблемы решали?

- Это - вопросы, связанные с выравниванием качества обучения в маленьких сельских школах и в больших городских. То есть - образование везде должно быть качественным, уровень - одинаково высоким. Конечно, есть разница, нужно продолжать новые школы строить, старые ремонтировать, оснащать их техникой, чтобы ребенок даже в маленьком поселке не чувствовал себя без вины виноватым от того, что он не родился в большом городе. И имел доступ к нормальному образованию.

А ещё это - детские сады, спортивные объекты, где-то их вообще нет, а где-то они по 30 лет не видели ремонта.

Конечно, такие сложности и обсуждаю с президентом.

- Я в своем репортаже вспомнил и вашу супругу Майю, с которой вы меня познакомили, когда к вам в командировку приезжал. И написал, что она готовит диссертацию. Продолжает? Или уже защитилась?

- Нет. Как и все врачи, так же в ковид была очень занята. Майя - онколог, она не работала в «красной зоне», но приходила туда консультировать больных и с онкологией, и с ковидом.

Понимаете, очень было важно для нас, чтобы те люди, которым нужна плановая помощь, они хоть как-то могли ее получать, когда большинство больниц было закрыто, работали как ковидные госпитали. И в 2020-м диссертация Майи отложилась.

- И еще, наверное, губернатор загружает? Или нет?

- Губернатор не загружает. Ребенок требует внимания, дочке четыре исполнилось 25 февраля.

- Привет ей, если она меня помнит.

- Спасибо. Конечно, передам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путину доложили о возвращении русских на земли, откуда пошла Россия

В Новгородскую область начали переезжать тысячи мигрантов. Но это - русские мигранты! (подробности)