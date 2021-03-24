Глава Новгородской области Андрей Никитин рассказал, о чем говорил с Путиным на закрытой части встречи

Андрей Никитин
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
- Андрей Сергеевич! У меня традиция или это стало уже привычкой. Когда мои Герои встречаются с Владимиром Путиным - главы регионов, губернаторы или политические деятели, я им потом звоню. И они мне «по секрету» рассказывают, а что было потом, без прессы? Я так шучу, конечно. Скажите, а сколько эта ваша встреча с Владимиром Путиным 24 марта продолжалась?
- Встреча с президентом – дело волнительное, поэтому мне показалось, что, наверное, полчаса. Или, может, чуть больше. Часов не наблюдал, в общем.
- Я понял, что вы волновались, немножко года там напутали, да? Но я в своём репортаже поставил там все правильно, что речь идет о 2019-м и о 2020-м.
- Конечно. 2021-й только начался. Итоги рано подводить.
- То есть, минут 30 вы с президентом говорили. Потом еще же была, да, закрытая часть беседы?
- Нет, полчаса - это столько всего продолжалась встреча. Примерно 15 минут - открытая часть, примерно 15 закрытая. Грубо так.
- А вот интересно, в закрытой части что же было - из того, что можно говорить журналистам?
- Ну, она ж потому и закрытая.
- А мы же как бы, такой у нас цикл...
- Вот смотрите.
Для примера я могу сказать, что на одной из встреч раньше, в закрытой части, я просил президента поддержать меня, помочь ликвидировать долги больниц, которые были накоплены ранее. И все больницы были на картотеках там, не могли лекарства покупать и так далее. Задолженность была больше 700 миллионов.
И тогда президент помог. Мы там и региональные деньги, в том числе, добавили.
И уже в открытой части, на нынешней встрече, я доложил президенту, что у нас неплохие результаты по прохождению ковида в 2020-м.
- Это я видел, да. А сейчас, на закрытой части, вы какие проблемы решали?
- Это - вопросы, связанные с выравниванием качества обучения в маленьких сельских школах и в больших городских. То есть - образование везде должно быть качественным, уровень - одинаково высоким. Конечно, есть разница, нужно продолжать новые школы строить, старые ремонтировать, оснащать их техникой, чтобы ребенок даже в маленьком поселке не чувствовал себя без вины виноватым от того, что он не родился в большом городе. И имел доступ к нормальному образованию.
А ещё это - детские сады, спортивные объекты, где-то их вообще нет, а где-то они по 30 лет не видели ремонта.
Конечно, такие сложности и обсуждаю с президентом.
- Я в своем репортаже вспомнил и вашу супругу Майю, с которой вы меня познакомили, когда к вам в командировку приезжал. И написал, что она готовит диссертацию. Продолжает? Или уже защитилась?
- Нет. Как и все врачи, так же в ковид была очень занята. Майя - онколог, она не работала в «красной зоне», но приходила туда консультировать больных и с онкологией, и с ковидом.
Понимаете, очень было важно для нас, чтобы те люди, которым нужна плановая помощь, они хоть как-то могли ее получать, когда большинство больниц было закрыто, работали как ковидные госпитали. И в 2020-м диссертация Майи отложилась.
- И еще, наверное, губернатор загружает? Или нет?
- Губернатор не загружает. Ребенок требует внимания, дочке четыре исполнилось 25 февраля.
- Привет ей, если она меня помнит.
- Спасибо. Конечно, передам.
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